İnönü Üniversitesi 1. Lige Yükseldi

İnönü Üniversitesi erkek futbol takımı, Antalya’da düzenlenen Üniversiteler Arası 1. Lige Yükselme Müsabakaları’nda finalde Osmaniye Üniversitesi’ni 5-0 yenerek, 2. Lig’den 1. Lige yükseldi.

Elazığ Fırat Üniversitesi’ni 4-1, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi’ni ise 3-2 mağlup eden İnönü Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi ile 2-2 berabere kalarak, final oynama hakkını kazanmıştı.

Finalde, Osmaniye Üniversitesi ile karşı karşıya gelen İnönü Üniversitesi, rakibini 5-0 yenerek, 1. Lige yükseldi. Sarı siyahlıların gollerini Harun Aytemur (2), Ramazanı Çavuş, Kerem Özdemir ve Bekir Yardım kaydetti.

Futbol takımının antrenörü Murat Kayapınar, 2. Ligden 1. Lige yükselme müsabakalarında takım olarak güzel bir performans ortaya koyduklarını ve 1. Lige yükseldiklerini ifade etti.

Kayapınar, iyi bir ekip olduklarını ve 1. Ligi sonuna kadar hak ettiklerini belirterek, “Antalya’daki yükselme müsabakalarına İnönü Üniversitesispor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor ve Malatya amatör futbolunda forma giyen sporcularımızla katıldık. 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik aldık. Futbolcularımız güzel bir performans ortaya koydu. Sporcularımızı elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik ediyorum” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi