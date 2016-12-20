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Malatya Haber -

İnönü Üniversitesi 1. Ligi İstiyor

İnönü Üniversitesi 1. Ligi İstiyor
  • 21.12.2016
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İnönü Üniversitesi, Üniversiteler Arası Futbol müsabakalarında, birinci lige çıkmak için mücadele edecek.

Üniversiteler Arası Futbol Müsabakaları Antalya’da başladı. 2. Lig müsabakalarında yer alan İnönü Üniversitesi, başarılı olup 1. Lige yükselmek istiyor.

İnönü Üniversitesi futbol takımında Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele eden İnönü Üniversitesispor ve Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un yanı sıra Malatya amatöründe forma giyen futbolcular da yer alıyor.

Müsabakaların ilk gününü bay takım olarak maç yapmadan geçiren İnönü Üniversitesi, ikinci gün müsabakasında Fırat Üniversitesi ile karşılaşacak. Üçüncü gün Ömer Halisdemir Üniversitesi ile karşı karşıya gelecek olan İnönü Üniversitesi, dördüncü gün Bilkent Üniversitesi, beşinci gün Osmaniye Üniversitesi ile karşılaşacak.

Yeni Malatya Gazetesi

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