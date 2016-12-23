İnönü Üniversitesi Final Oynayacak
İnönü Üniversitesi, 2. Lig 1. Lige yükselme futbol müsabakalarında, üçüncü maçta Bilkent Üniversitesi ile 2-2 berabere kalarak, adını final yazdırdı.
Antalya’da düzenlenen üniversiteler arası 2. Lig futbol müsabakalarında yer alan İnönü Üniversitesi, üçüncü maçını Bilkent Üniversitesi ile oynadı. Sarı siyahlılar, rakibiyle 2-2 berabere kalarak, adını finale yazdırmasını bildi. İnönü Üniversitesi’nin gollerini Ramazan Çavuş ile Fatih Sakin kaydetti.
İnönü Üniversitesi finalde Osmaniye Üniversitesi ile karşılaşacak. Sarı siyahlılar, karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde 2. Lig’den 1. Lige yükselecek.
Yeni Malatya Gazetesi
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