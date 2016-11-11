İnönü Üniversitesi Galibiyete Şartlandı

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup’ta yer alan İnönü Üniversitesispor, ligin 8’nci haftasında sahasında konuk edeceği Gaziantep ekibi Şehit Kamil Belediyespor’u yenerek, çıkış yakalamanın hesaplarını yapıyor.

Ligin 7’nci haftasında deplasmanda Tunceli ekibi 62 Dersim Spor’u 1-0 yenerek, ligdeki ikinci galibiyetini alan sarı siyahlılar, ligin 8’nci haftasında sahasında Şehit Kamil Belediyespor’u konuk edecek.

Ligde 7 hafta sonunda 9 puan toplayan ve çıkış yakalamak isteyen İnönü Üniversitesispor, sahasındaki Şehit Kamil Belediyespor karşılaşmasını da kazanarak, hem çıkış yakalamak hem de hedeflediği orta sıralara ulaşmak istiyor.

İnönü Üniversitesispor’un stoperi Enes Filiz, iyi bir ekip olduklarını ifade ederek, “Ligdeki ikinci galibiyetimizi 62 Dersim Spor karşısında aldık. Önümüzdeki Şehit Kamil Belediyespor karşılaşmasını da kazanıp, çıkışımızı sürdürmek istiyoruz” dedi.

Filiz, 62 Dersim Spor karşısında alınan galibiyetin takımdaki moralleri üst seviyeye çıkarttığını belirtti.

Bundan sonraki süreçte çıkışlarını sürdürmek istediklerini dile getiren Filiz, “Takım olarak çok iyi çalışıyoruz. İyi bir birlik ve beraberlik var. İyi bir ekibiz. Çalışmalarımızın meyvesini de alıyoruz. Takımımızın durumu iyi ve galibiyet takımdaki moralleri üst seviyeye çıkarttı. Şimdi önümüzde Şehit Kamil Belediyespor karşılaşması var. Sahamızda oynayacağımız bu karşılaşmadan da 3 puanla ayrılmak istiyoruz” diye konuştu.

İnönü Üniversitesispor ile Şehit Kamil Belediyespor, 13 Kasım Pazar günü 14.00’da Yeşiltepe 3 nolu sahada karşı karşıya gelecek.

Yeni Malatya Gazetesi