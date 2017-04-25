İnönü Üniversitesi tarafından düzenlenen “10. Uluslararası İnönü Üniversitesi Kısa Film Festivali” düzenlenen törenle başladı.

Güzel Sanatlar Fakültesi konferans salonunda düzenlenen açılış törenine, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Çelikcan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval, yönetmen-oyuncu ve senarist Müfit Can Saçıntı, İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Hasan Topbaş, oyuncular, yönetmenler, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Açılış töreni 31 Mart’ta hayatını kaybeden Yeşilçamın unutulmaz ismi Halit Akçatepe anısına hazırlanan slayt gösterisiyle başladı. Daha sonra festivalin açılış konuşmasını yapan Rektör Kızılay, İnönü Üniversitesi’nin Türkiye’nin köklü üniversitelerinden biri olduğunu söyledi.

Rektör Kızılay, İnönü Üniversitesinin 42 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, “Büyük fakültelerini kurmuş, kadrosunu, insan kaynağını geliştirmiş önemli bir üniversiteyiz. Üniversitemizin kökleşmiş alanları, uzun zamandır sürdürdüğü çalışmaları var. Kısa Film Festivalinin 10.’sunu da yapmak aslında önemli. Bunu da kendi geleneğini oluşturmuş bir festival olarak söyleyebilirim. Üniversitemizin ve şehrimizin dışından gelen çok kıymetli sanatçılarımızın, sinemaseverlerimizin katkısıyla daha uzun yıllar bu festivalleri geliştirerek sürdüreceğimizi ifade etmek istiyorum. Bu festivalimize yurt içinden ve yurt dışından 475 film katıldı” diye konuştu.

Festivale başvurusu sayısının çok önemli bir sayıyı bulduğuna değinen Rektör Kızılay, “Sinema çok önemli bir sanat alanı. Sinema dili, kültürü, tarihi, her şeyi ile toplumu çok etkileyen bir sanat alanı. Sınır çizilemeyecek bir etkiye de sahip. Sinema veya kısa film ile toplumu çok iyi etkileyebiliyorsunuz. Bu yüzden bu festival çok önemli. Festivalimize katkı veren herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Rektör Kızılay’ın konuşmasının ardından, Yönetmenliğini Gökçe Bahadır’ın yaptığı ve geçen yıl Ulusal Kurmaca dalında birinciliği kazanan “İpler” filmi gösterildi.

Daha sonra İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oda Müziği Orkestrası tarafından mini bir konser verildi.

iha