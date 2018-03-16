İnönü Üniversitesi Maça Çıkacak

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2.Grup takımlarından İnönü Üniversitesispor’da, Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçı öncesi kritik saatler yaşanıyor. Parasal kriz yaşayan İnönü Üniversitesispor’un Malatya derbisine çıkacağı öğrenildi.

Sezona parasal krizle başlayan İnönü Üniversitesispor’da önce teknik heyet, ardından da birçok sporcu kulüpten ayrılmıştı. Yaşanan krizi atlatan ve kadrosuna yeni oyuncular katan kırmızı beyazlılar, Malatya Yeşilyurt Belediyespor karşılaşması öncesi bir kriz daha yaşıyor.

Takımda yaşanan ödeme sorunu nedeniyle sabırları taşan ve idman boykotu yapan futbolcular, yönetimle masaya oturdu. Futbolcularla yapılan toplantı sonrası kriz bir nebze aşılırken, maç saati beklenmeye başlandı. Kulüp başkanı Nurettin Uğur’un sporculara ödeme yapması bekleniyor.

Takımın karşılaşmaya çıkmama gibi bir durumun olmadığı öğrenilirken, kırmızı beyazlıların Malatya derbisine çıkıp mücadele edeceği belirtildi.

İnönü Üniversitesispor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor karşılaşması Pazar günü 13.30’da Yeşiltepe 1 nolu sahada oynanacak. Karşılaşmayı Mikail Cihangir, Onur Sekman, Muhammed Mustafa Çalışır hakem üçlüsü yönetecek.

İnönü Üniversitesispor’un 18, Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un ise 27 puanı bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlanmıştı.

Yeni Malatya Gazetesi