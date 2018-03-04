İnönü Üniversitesi Sahasında Berabere

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grubun 21.haftasında İnönü Üniversitesispor, sahasında Elazığ ekibi Grup Merkez Hasar Hankendispor ile 1-1 berabere kaldı.

Yeşiltepe 1 nolu sahada oynanan karşılaşmayı Eyüp Taşkan, Erdem Değirmenci, Muhammed Enes Eskici hakem üçlüsü yönetti.

İnönü Üniversitesispor sahaya Ahmet Berkay Maden, Burhan Koç, Enes Ataş, Yunus Emre Kutlu, Ömer Faruk Güleç, Ömer Faruk Göldağı, Turgut Ulutaş, Ahmet Bezen, Cumali Kılınç, Mehmet Aşıt, Yasin Baturay on biriyle çıktı.

Grup Merkez Hasar Hankendispor ise Emrah Gür, Ahmet Canpolat, Şehmus Kaya, Talha Üstündağ, Abdulllatif Çelik, Feti Ahmet Özdemir, Mazlum Daşlık, Turan Ateş, Görkem Yağcı, Soner Kayıkçı, Mustafa Seval on biriyle mücadele etti.

Karşılaşmaya etkili başlayan taraf Malatya İnönü Üniversitesispor golü Turgut Ulutaş’ın ayağından buldu ve ilk yarı İnönü Üniversitesispor’un 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarının 65. dakikasında konuk ekip Hankendispor’da Mazlum Daşlık takımı adına beraberlik golünü kaydeden isim oldu. Karşılaşmada başka gol olmayınca iki takımda sahadan birer puanla ayrıldı.

Bu sonuçla İnönü Üniversitesispor puanını 17 yaparken, Grup Merkez Hasar Hankendispor ise puanını 15’e yükseltti. Öte yandan konuk ekip Grup Merkez Hasar Hankendispor uzatma dakikalarında iki kırmızı kart gördü ve karşılaşmayı 9 kişi tamamladı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi