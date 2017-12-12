İnönü Üniversitesi Satranç Takımı Oluşturuldu

Malatya İnönü Üniversitesi Satranç Topluluğu tarafından organize edilen ‘Tanışma Satranç Turnuvası’ kapsamında İnönü Üniversitesi Satranç Takımı da oluşturuldu. Takıma giren sporcular Üniversiteler arası satranç turnuvalarında İnönü Üniversitesini temsil edecek.

İnönü Üniversitesi Satranç Topluluğu tarafından üniversitede organize edilen ‘Tanışma Satranç Turnuvası’ iki gün sürdü. Dönem başında satranç topluluğuna kaydolan öğrenciler ile topluluk üyesi olmayan sporcuların katıldığı turnuva keyifli ve çekişmeli geçti.

Betül Büyükaşık başkanlığında satranç eğitimleri veren topluluk üyeleri, satranç turnuvasının da en iyi şekilde geçmesini sağladı.

Satranç turnuvasına katılan sporcular, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Ömer Çelik ile Topluluk Danışmanı Öğretim Üyesi Ahmet Fethi Durmuş’un himayelerinde çalışmalarını sürdürmekten dolayı mutlu olduklarını söylediler.

Turnuvada dereceye giren sporcular şöyle oluştu: 1. Yunus Emre Çay, 2. Feyzullah Çitil, Muhammed Tufan

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi