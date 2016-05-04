İnönü Üniversitesi Yine Kürsüde

Ünilig Masa Tenisi Erkeklerde gelenek bozulmadı ve şampiyonluk kupası üst üste üçüncü kez İstanbul Aydın Üniversitesi’nin ellerinde yükseldi. İnönü Üniversitesi ise üçüncü oldu ve bronz madalya kazandı.

Ünilig Masa Tenisi Erkeklerde gelenek bozulmadı ve şampiyonluk kupası üst üste üçüncü kez İstanbul Aydın Üniversitesi’nin ellerinde yükseldi. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi son maçta Girne Amerikan Üniversitesi ile şampiyonluk maçına çıkan İstanbul Aydın Üniversitesi oldukça zorlu geçen mücadeleyi 3-1’lik skorla kazanarak üç sezondur devam eden galibiyet serisini de korumayı başardı.

Ünilig Erkekler Masa Tenisi’nde ikincilik kürsüsüne çıkan yine Girne Amerikan Üniversitesi olurken, üçüncü sırada yer alan takım da bu sene değişmedi ve İnönü Üniversitesi bronz madalyanın sahibi oldu.

BAŞARILARINI DEVAM ETTİRDİLER

Türkiye Ünilig Masa Tenisi Erkekler ‘de final heyecanı pazar günü oynanan müsabakalar ile sona erdi.

Müsabakalarda İnönü Üniversitesi Türkiye üçüncüsü oldu. Geçtiğimiz yılda karşılaşmaları 3. Sırada bitiren İnönü Üniversitesi, başarının tesadüf olmadığını ve Doğu illerinin masa tenisinde gururu olmaya devam edeceğinin sinyallerini verdi.

Çok büyük çekişmelere sahne olan müsabakalarda grubundan namağlup çıkan 24 müsabakayı da kazanan İnönü Üniversitesi, finallerde yaptığı 8 müsabakadan kaybettiği 2 maçla üçüncülüğü elde etti.

“BAŞARIMIZ KATLANARAK ARTIYOR”

Masa Tenisi Antrenörü Oğuz Avcı, başarılarının artarak devam ettiğini belirterek, “iyi bir kadroya sahibiz. Geçtiğimiz yıllarda yaptığımız branş sınavları ile alınan öğrencilerimiz okulumuz masa tenisi tarihine önemli başarılar kazandırdı. Sporcuların Malatya Büyükşehir Spor Kulübünde oynaması ve senkronize çalışmalar sayesinde başarımız her geçen gün katlanarak artıyor. Sporcularımız bu başarı için çok çalıştı ve emeklerinin karşılığını aldı onları ayrıca kutluyor ve bize bu imkânları sağlayan üniversitemizin değerli yöneticilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Takım kaptanı olan milli sporcu Miraç Kahraman ise, çok çalıştıklarını imkânlar doğrultusunda olabilecek en üst seviyeye kadar çıktıklarını ifade etti.

Kahraman, en büyük sorunlarının yoğun antrenman temposuna rağmen farklı kişilerle maç imkanı bulamamaları olduğunu bu konuyu da yaz kamplarıyla aşmayı planladıklarını kaydederek, amaçlarının İnönü Üniversitesi’ne büyük başarılar kazandırmak olduğunu söyledi.

Üç sezondur Ünilig’den madalya ile ayrılmayı başaran İnönü Üniversitesi oyuncusu Okan Orhan, “Ünilig gerçekten güzel bir organizasyon ve Ünilig’de emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz. Üç senedir Ünilig’e katılıyoruz ve üç senedir dereceyle dönüyoruz. Ayrıca üç sezondur doğudan katılan tek takımız. Büyük şehirlerin takımlarının yoğunlukta olduğu finallerde bölgemizi temsil etmenin de mutluluğunu yaşıyoruz. Bu seneki maçlara değinecek olursam da, açıkçası bir burukluk var içimizde. Daha iyisini yapabilirdik diye düşünüyorum. Takımımızdaki sakatlıklar performansımızı etkiledi fakat yine de dereceyle döndüğümüz için oldukça mutluyuz” dedi.

Takımın oyuncularından Mehmet Kalkan ise, takıma bu sene girdiğini bu imkanı sağlayan üniversite yetkililerine teşekkür ederek, “Malatyalıyım Malatya’nın yetiştirdiği bir sporcuyum bu sebeple ilimize hizmet etmenin gururunu yaşıyorum” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi