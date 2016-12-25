İnönü Üniversitesi’nde Konser

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Müziği Topluluğu, İnönü Üniversitesi’nde muhteşem bir konser verdi.

Kalabalık bir topluluğun izleyip dinlediği konserde, yurt içinde ve dışında yaşanan terör kayıpları nedeniyle ‘ağırlaştırılmış’ bir repertuar seçilirken, Türkiye ve Türki devletlerin popüler şarkı ve türkülerinden örnekler sunuldu. Sanatçı Seher Çağatay’ın, okuduğu ‘Sunam’ türküsüne bağlı ‘Mevlam bir çok dert vermiş’ türküsü dinleyenlerden büyük alkış aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Sanat Müziği Sanatçısı Çiğdem Gürdal’ın okuduğu ‘Kalamış’ şarkısı ve Tar Sanatçısı eşi Cem Gürkal’ın okuduğu ‘Sarı Gelin’ türküsü beğeniyle dinlenirken, Türki devletlerin müziği ve halk danslarından örnekler de sergilendi.

malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi