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Malatya Haber -

İnönü Üniversitesi’nde Tiyatro Günleri

İnönü Üniversitesi’nde Tiyatro Günleri
  • 21.04.2017
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İnönü Üniversitesi tarafından organize edilen Tiyatro Günleri 24 Nisan’da başlıyor. Dört farklı oyunun 24- 26 Nisan arasındaki üç günlük sürede perde açacağı Tiyatro Günlerine ilgi oldukça büyük görünüyor.

Tiyatro Günlerinde ilk gün sahne Renan Bilek’in olacak. Sanatçı “Aramızda Kalsın” adlı oyunuyla seyircisiyle buluşacak. 25 Nisan Salı günü ise Türk tiyatro ve televizyon dünyasının tanınmış simalarından Müfit Can Saçıntı “Lafını Esirgemeyenler” oyunuyla izleyicisine perde açmış olacak. “Lafını Esirgemeyenler” Saçıntı’nın bu sene sahnelediği yeni oyunu. İstanbul’da ve Anadolu’nun farklı illerinde büyük ilgi gören oyun bu kez de Malatya’da seyircisi ile buluşacak.

Tiyatro günlerinin üçüncü gününde ise iki farklı oyun sergilenecek. 19 Mayıs Üniversitesi Tiyatro Topluluğu “Albay Kuş” oyunuyla perde açarken, Tiyatro Günlerinin kapanışını Süleyman Karaahmet “Derviş” isimli oyunuyla yapacak. Köprü, Muhteşem Yüzyıl, Sakarya-Fırat gibi bilindik dizilerde uzun süre görev yapan ve Anadolu Üniversitesi Tiyatro Bölümünde öğretim görevlisi olarak görevine devam eden Karaahmet’in Derviş adlı oyununun ilk gösterimi de İnönü Üniversitesi Tiyatro Günlerinde gerçekleşecek.

Üç gün boyunca tiyatroseverlere perdelerini açacak oyunlar İnönü Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde ücretsiz olarak sergilenecek.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

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