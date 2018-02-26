İnönü Üniversitesispor Ağır Yaralı

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup takımlarından İnönü Üniversitesispor’da Araban Belediyespor karşılaşmasında 3 oyuncunun yaşadığı sakatlık moralleri bozdu.

İnönü Üniversitesispor, ligin 20.haftasında deplasmanda karşılaştığı Araban Belediyespor’a 5-1 mağlup oldu. Kırmızı beyazlılarda, alınan farklı mağlubiyetten çok köprücük kemiği kırılan Cihat Vurmaz ile sağ kol bilekleri kırılan kaleci Mehmet Enes Besnili ile Serkan Koçaslan’ın üzüntüsü yaşanıyor.

Araban Belediyespor karşılaşmasında köprücük kemiği kırılan Cihat Vurmaz ile sağ kol bilekleri kırılan kaleci Mehmet Enes Besnili ile Serkan Koçaslan hafta içerisinde ameliyat olacak.

İnönü Üniversitesispor’un sportif direktörü Aziz Yiğit, “Takımımızın Araban Belediyespor müsabakasında alınan mağlubiyetten ziyade köprücük kemiği kırılan Cihat Vurmaz ile sağ kol bilekleri kırılan kaleci Mehmet Enes Besnili ile Serkan Koçaslan’ın sıkıntısı yaşanıyor. Sporcularımız ameliyat olacak. Cihat Vurmaz ile Serkan Koçaslan’ın bir iki gün içerisinde ameliyat olması bekleniyor. Kolu alçıya alınan kalecimiz Mehmet Enes Besnili ise gelecek hafta ameliyat olacak” dedi.

Yiğit, aldıkları mağlubiyetten çok oyuncularının sakatlıklarının kendilerini üzdüğünü ifade ederek, “Ağır mağlubiyetin savunması olmaz ancak en az dört net gol pozisyonumuz var. Bir golümüz, bir de penaltımız verilmedi, taktiri kamuoyuna bırakıyorum. Alınan mağlubiyetten çok oyuncularımızın sakatlığı bizleri üzdü. Sporcularımıza acil şifalar diliyorum” diye konuştu.

Yeni Malatya Gazetesi