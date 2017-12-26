İnönü Üniversitesispor Burak’la Anlaştı

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup takımlarından İnönü Üniversitesispor’da sportif direktör Aziz Yiğit, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarına başladıklarını ifade ederek, bir dönem Evkur Yeni Malatyaspor U21 takımının da formasını giyen Burak Acil ile anlaştıklarını kaydetti.

Yiğit, ikinci yarı hazırlıklarına Malatya’da start verdiklerini belirterek, “İkinci yarı hazırlıklarımıza İnönü Üniversitesi karşısında bulunan atletizm pistinde Pazar günü başladık. Buradaki çalışmalarımız devam ediyor. Devre hazırlıklarını tamamıyla Malatya’da yapacağız” dedi.

İkinci yarının 14 Ocak’ta başlayacağını kaydeden Yiğit, “Takımımız ikinci yarı hazırlıklarını sürdürürken, transfer çalışmalarını da hızlandırdık. Bir dönem Evkur Yeni Malatyaspor U21 takımının da formasını giyen Burak Acil ile anlaştık. İkinci yarı için 3-4 transfer daha yapacağız. Tabi bütün transferlerimiz Malatya içerisinden olacak” diye konuştu.

İnönü Üniversitesispor, ligin ilk yarısında 12 haftalık bölümde 3 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet ile 13 puan topladı ve 8.sırada yer aldı.

Yeni Malatya Gazetesi