İnönü Üniversitesispor Deplasmanda Kayıp
Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup takımlarından İnönü Üniversitesispor, Gaziantep deplasmanında Araban Belediyespor’a 2-0 yenildi.
Gaskispor Tesisleri’nde oynanan karşılaşmayı Aytaç Coşar, Selçuk Gökgöz, Yusuf Susuz hakem üçlüsü yönetti.
Araban Belediyespor, ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı karşılaşmayı 2-0 kazandı. İnönü Üniversitesispor, ikinci yarıda oynadığı iki karşılaşmayı kaybetti ve 18 puanda kaldı. Araban Belediyespor ise sahasında aldığı galibiyetle puanını 30’a yükseltti.
Ligin ikinci yarısına kötü başlayan İnönü Üniversitesispor, Adıyaman 1954 Spor’a sahasında 1-0, deplasmanda ise Araban Belediyespor’a 2-0 kaybetti.
Yeni Malatya Gazetesi
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