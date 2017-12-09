İnönü Üniversitesispor Deplasmanda Puan Arayacak
Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup takımlarından İnönü Üniversitesispor, ligin 12.haftasında deplasmanda Adıyaman 1954 Spor ile karşı karşıya gelecek.
Sezon içerisinde yaşadığı sıkıntılar nedeniyle kadrosundan birçok oyuncuyu kaybeden kırmızı beyazlılar, ligin 11.haftasında sahasında Dersimspor’a son dakikada yediği golle 2-1 mağlup olmuştu. Sıkıntılardan bir nebze kurtulan Malatya ekibi, Pazar günü deplasmanda Adıyaman 1954 Spor ile karşılaşacak.
İnönü Üniversitesispor, grupta oynadığı 10 karşılaşmada 3 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak 12 puan topladı.
Adıyaman 1954 Spor-İnönü Üniversitesispor karşılaşması Pazar günü 13.30’da Adıyaman Atatürk Stadı’nda oynanacak.
Karşılaşmayı Salih Aytaç, Ömer Sözcü, Hasan Bostan hakem üçlüsü yönetecek.
Yeni Malatya Gazetesi