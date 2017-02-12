You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.


Opel Reklam
Örnek Resim
İbrahim Yücel Reklam

Arion

Dugun
Malatya Haber -

İnönü Üniversitesispor K.Maraş’ı Geçti

İnönü Üniversitesispor K.Maraş’ı Geçti
  • 12.02.2017
  • 0

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grupta mücadele eden İnönü Üniversitesispor, sahasında Kahramanmaraş Sakaryaspor’u 3-2 yenerek, puanını 24’e çıkarttı.

Yeşiltepe 3 nolu sahada oynanan karşılaşmayı Sevgi Günel, Okan Güldal, Doğan Murat Kaya hakem üçlüsü yönetti.

İnönü Üniversitesispor sahaya Volkan Tuncel, Yunus Emre Kutlu, Cumali Özdal, Garip Erayabakan, Fikret Avcu, Fatih Sakin, Yasin Baturay, Ramazan Çavuş, Ebubekir Bozan, Kerem Özdemir ve Ebubekir Yardım on biriyle çıktı. Kahramanmaraş Sakaryaspor ise Mehmet Enes Besnili, Hüseyin Kaba, Salih Özçelik, Fevzi Sığındım, Hanifi Sıddık Demir, Alaaddin Gülaç, Mahmut Küçük, Yunus Emre Şan, Özcan Kürtül, Oğuz Han Burak Ay, Tayfun Özen on biriyle mücadele etti.

İnönü Üniversitesispor, karşılaşmanın 20’nci dakikasında Ramazan Çavuş’un penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Kahramanmaraş Sakaryaspor, dakika 42’de Mahmut Küçük’ün golüyle 1-1’lik eşitliği yakaladı ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İnönü Üniversitesispor mücadelenin ikinci yarısına hızlı başladı. Sarı siyahlılar, 47’nci dakikada Kerem Özdemir, ceza sahası ön çizgisinden güzel bir vuruşla takımını 2-1 öne geçirdi. Golden sonrada ataklarını sürdüren İnönü Üniversitesispor, 82’nci dakikada Fatih Sakin’in golüyle 3-1’lik üstünlüğü yakaladı. Kahramanmaraş Sakaryaspor, 87’nci dakikada Yusuf Bahşi’nin golüyle durumu 3-2’ye getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve İnönü Üniversitesispor, mücadeleyi 3-2 kazandı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi

Etiketler: /

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."