İnönü Üniversitesispor K.Maraş’ı Geçti
Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grupta mücadele eden İnönü Üniversitesispor, sahasında Kahramanmaraş Sakaryaspor’u 3-2 yenerek, puanını 24’e çıkarttı.
Yeşiltepe 3 nolu sahada oynanan karşılaşmayı Sevgi Günel, Okan Güldal, Doğan Murat Kaya hakem üçlüsü yönetti.
İnönü Üniversitesispor sahaya Volkan Tuncel, Yunus Emre Kutlu, Cumali Özdal, Garip Erayabakan, Fikret Avcu, Fatih Sakin, Yasin Baturay, Ramazan Çavuş, Ebubekir Bozan, Kerem Özdemir ve Ebubekir Yardım on biriyle çıktı. Kahramanmaraş Sakaryaspor ise Mehmet Enes Besnili, Hüseyin Kaba, Salih Özçelik, Fevzi Sığındım, Hanifi Sıddık Demir, Alaaddin Gülaç, Mahmut Küçük, Yunus Emre Şan, Özcan Kürtül, Oğuz Han Burak Ay, Tayfun Özen on biriyle mücadele etti.
İnönü Üniversitesispor, karşılaşmanın 20’nci dakikasında Ramazan Çavuş’un penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Kahramanmaraş Sakaryaspor, dakika 42’de Mahmut Küçük’ün golüyle 1-1’lik eşitliği yakaladı ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.
İnönü Üniversitesispor mücadelenin ikinci yarısına hızlı başladı. Sarı siyahlılar, 47’nci dakikada Kerem Özdemir, ceza sahası ön çizgisinden güzel bir vuruşla takımını 2-1 öne geçirdi. Golden sonrada ataklarını sürdüren İnönü Üniversitesispor, 82’nci dakikada Fatih Sakin’in golüyle 3-1’lik üstünlüğü yakaladı. Kahramanmaraş Sakaryaspor, 87’nci dakikada Yusuf Bahşi’nin golüyle durumu 3-2’ye getirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve İnönü Üniversitesispor, mücadeleyi 3-2 kazandı.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi