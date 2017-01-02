İnönü Üniversitesispor Kalegöl’de Kamp Yapacak
Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup takımlarından İnönü Üniversitesispor, devre arası kamp çalışmalarını Malatya’da sürdürüyor.
Ligin ilk yarısında aldığı sonuçlarla bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başaran İnönü Üniversitesispor, tecrübeli stoperi Enes Filiz’i kaybetmesine karşın kadrosuna yeni oyuncu takviyesi yapmadı. Ligin ikinci yarısına Malatya’da hazırlanan sarı siyahlılar, yarından itibaren üniversitenin işlettiği Kalegöl Otel’de kampa girecek.
Kalegöl Otel’de kamp yapacak olan takım, günlük olarak İnönü Üniversitesi Stadı’nda hafta başına kadar yapacağı çift antrenmanla ikinci yarı hazırlıklarını sürdürecek.
Yeni Malatya Gazetesi
Yorumlar
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."