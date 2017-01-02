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Malatya Haber -

İnönü Üniversitesispor Kalegöl’de Kamp Yapacak

İnönü Üniversitesispor Kalegöl’de Kamp Yapacak
  • 02.01.2017
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Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup takımlarından İnönü Üniversitesispor, devre arası kamp çalışmalarını Malatya’da sürdürüyor.

Ligin ilk yarısında aldığı sonuçlarla bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başaran İnönü Üniversitesispor, tecrübeli stoperi Enes Filiz’i kaybetmesine karşın kadrosuna yeni oyuncu takviyesi yapmadı. Ligin ikinci yarısına Malatya’da hazırlanan sarı siyahlılar, yarından itibaren üniversitenin işlettiği Kalegöl Otel’de kampa girecek.

Kalegöl Otel’de kamp yapacak olan takım, günlük olarak İnönü Üniversitesi Stadı’nda hafta başına kadar yapacağı çift antrenmanla ikinci yarı hazırlıklarını sürdürecek.

Yeni Malatya Gazetesi

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