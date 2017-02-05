You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.


Opel Reklam
Örnek Resim
İbrahim Yücel Reklam

Arion

Dugun
Malatya Haber -

İnönü Üniversitesispor Puansız Dönüyor

İnönü Üniversitesispor Puansız Dönüyor
  • 05.02.2017
  • 2

Bölgesel Amatör Futbol (BAL) 2. Grubun üniversite ekibi İnönü Üniversitesispor, deplasmanda Elazığ Yolspor’a 1-0 yenildi.

Ligde 16’ncı haftada Malatya Yeşilyurt Belediyespor’u 2-1 yenen ve Elazığ Yolspor deplasmanına moralli giden sarı siyahlılar, deplasmandan mağlup ayrıldı.

Elazığ Yol Tesisleri’nde oynanan karşılaşmayı Mustafa İnan, Ömer Yüzer, Ahmet Fındık hakem üçlüsü yönetti. İlk yarısı 0-0 sonuçlanan karşılaşmayı Elazığ Yolspor, 52’nci dakikada Enes Altun’un golüyle 1-0 kazandı.

İnönü Üniversitesispor, deplasmanda aldığı mağlubiyet sonrası haftayı 21 puanda tamamladı.

Yeni Malatya Gazetesi

Etiketler:

Yorumlar
  1. Mantık dedi ki:
    5 Şubat 2017, 17:34

    Ancak yeşilyurta karşıoynarsınız. Ondan başka herkese bilerek yenilirsiniz.İnşallah her maçınızı yenilirsiniz.

    Cevapla
  2. Emrah dedi ki:
    5 Şubat 2017, 17:18

    Yeşilyurtspor’u tebrik ediyorum. Geçen hafta bu takıma kök söktüren ve adeta şampiyonluğunu gast edip bu hafta 9. sırada buluna Elazığ Yolspor’a 1-0 mağlup olan i. Üniversitesispor’a da yazıklar olsun diyorum. Adıyamanspor’a hizmete devam etsin.

    Cevapla
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."