İnönü Üniversitesispor Puansız Dönüyor
Bölgesel Amatör Futbol (BAL) 2. Grubun üniversite ekibi İnönü Üniversitesispor, deplasmanda Elazığ Yolspor’a 1-0 yenildi.
Ligde 16’ncı haftada Malatya Yeşilyurt Belediyespor’u 2-1 yenen ve Elazığ Yolspor deplasmanına moralli giden sarı siyahlılar, deplasmandan mağlup ayrıldı.
Elazığ Yol Tesisleri’nde oynanan karşılaşmayı Mustafa İnan, Ömer Yüzer, Ahmet Fındık hakem üçlüsü yönetti. İlk yarısı 0-0 sonuçlanan karşılaşmayı Elazığ Yolspor, 52’nci dakikada Enes Altun’un golüyle 1-0 kazandı.
İnönü Üniversitesispor, deplasmanda aldığı mağlubiyet sonrası haftayı 21 puanda tamamladı.
Yeni Malatya Gazetesi
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Ancak yeşilyurta karşıoynarsınız. Ondan başka herkese bilerek yenilirsiniz.İnşallah her maçınızı yenilirsiniz.
Yeşilyurtspor’u tebrik ediyorum. Geçen hafta bu takıma kök söktüren ve adeta şampiyonluğunu gast edip bu hafta 9. sırada buluna Elazığ Yolspor’a 1-0 mağlup olan i. Üniversitesispor’a da yazıklar olsun diyorum. Adıyamanspor’a hizmete devam etsin.