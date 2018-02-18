İnönü Üniversitesispor Sahasında Kayıp

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup’ta İnönü Üniversitesispor, Şanlıurfa ekibi 11 Nisan Spor’a sahasında 1-0 yenildi.

Yeşiltepe 1 nolu sahada oynanan karşılaşmayı Cem Eray Eşmekaya, Ahmet Çıtak, Mehmet Koç hakem üçlüsü yönetti.

İnönü Üniversitesispor sahaya Mehmet Enes Besnili, Burhan Koç, Enes Ataş, Yunus Emre Kutlu, Serkan Koçaslan, Ömer Faruk Göldağı, Turgut Uludağ, Uygar Taşkıran, Cumali Kılınç, Mehmet Aşıt, Ahmet Aşıt on biriyle çıktı.

11 Nisanspor ise Abdullah Bilal Toplu, Süleyman Can, İlham Gündem, İbrahim Yıldırım, Sercan Özdem, Mehmet Hasan Ceylan, Hakan Gümüş, Engin Yağmur, Adem Karahan, Abdulkarim Shoaib, İbrahim Yıldız on biriyle mücadele etti.

İnönü Üniversitesispor çekişmeli geçen mücadeleyi, 23.dakikada Adem Karahan’ın attığı golle 1-0 kaybetti. Kırmızı beyazlılar, grupta 19. hafta sonunda Malatya İnönü Üniversitesispor ligde 16 puanda kaldı ve sıralamada 9. sırada haftayı tamamladı. Malatya İnönü Üniversitesispor ligin 20. haftasında deplasmanda Araban Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

İnönü Üniversitesispor’un sportif direktörü Aziz Yiğit, “23. dakikada gol yedik. Hakem 2 tane net penaltımızı vermedi. İkinci yarı çok pozisyona girdik ama atamadık. Puan ya da puanlar almak istiyorduk ama hakemin de etkisiyle istediğimizi alamadık” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi