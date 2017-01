İnönü Üniversitesispor Sahasında Yenildi

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup’ta İnönü Üniversitesispor, sahasında lider Adıyaman 1954 Spor’a 1-0 yenildi.

Yeşiltepe 3 nolu sahada oynanan karşılaşmayı Cihan Ölmez, Gökhan Püsküller, Baki Mutlu hakem üçlüsü yönetti.

İnönü Üniversitesispor Volkan Tuncel, Yunus Emre Kutlu, Cumali Özdal, Fikret Avcu, Garip Erayabakan, Fatih Sakin, Oğuzhan Akgül, Ramazan Çavuş, Engin Yıldız, Ebubekir Bozan ve Ebukekir Yardım on biriyle mücadele etti. Adıyaman 1954 Spor ise sahaya Emre Yılmazer, Ahmet Tuna Akıl, Tugay Komşu, Mehmet Ali Yakışık, Kadir Mert Örentepe, Muhammet Mumcu, Turgay An, Recep Doğan, İbrahim Akyüz, Bünyamin Karabaşoğlu ve Yannick Alex Kore on biri ile çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlanırken, Adıyaman 1954 Spor, 76’ncı dakikada Ahmet Tuna Akıl’ın penaltıdan kaydettiği golle mücadeleyi 1-0 kazandı.

İnönü Üniversitesispor’un teknik sorumlusu Murat Kurt, futbolcuların elinden gelen mücadeleyi ortaya koyduklarını ancak penaltı golüyle 1-0 mağlup olduklarını ifade etti.

Kurt, ilerleyen haftalarda iyi mücadele ederek, istedikleri sonuçları almak istediklerini de sözlerine ekledi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi