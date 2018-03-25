İnönü Üniversitesispor Tunceli’de Kayıp
Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup’ta İnönü Üniversitesispor, deplasmanda Tunceli ekibi Dersimspor’a 3-0 mağlup oldu.
Tunceli Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Burak Altınel, Ahmet İnci, Gökhan Erzin hakem üçlüsü yönetti.
Dersimspor sahaya Sinan Bektaş, Can Özgür, İsmail Salman, Cengiz Çoban, Emre Asan, Mehmet Şirin Soydan, Mehmet Güler, Özgür Dükme, Batuhan Altay, Özenç Albayrak, Alp Er Tunga Ersagun Çakıroğlu on biriyle çıktı.
İnönü Üniversitesispor ise Mehmet Enes Besnili, Burhan Genç, Enes Ataş, Yunus Emre Kutlu, Serkan Kılıçarslan, Ömer Faruk Göldağı, Turgut Ulutaş, Burak Açil, Cumali Kılınç, Engin Yıldız, Uygar Taşkıran on biriyle mücadele etti.
Dersimspor sahasında İnönü Üniversitesispor’u 3-0 mağlup etti. İnönü Üniversitesispor, rakiplerinin aldığı sonuçla kümede kalmayı garantilerken, Pütürge Belediyespor ile baraj karşılaşması oynayacak.
Yeni Malatya Gazetesi