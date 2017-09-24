İnönü Üniversitesi Puanla Dönüyor

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2.Grupta yeni sezonun ilk maçında deplasmanda Şehit Kamil Belediyespor takımıyla karşılaşan İnönü Üniversitesispor sahadan 0-0’lık beraberlikle ayrıldı.

Şehit kamil İlçe Stadında oynanan karşılaşmada İnönü Üniversitesispor’dan Oğuzhan Akar müsabakanın 90. Dakikasında maçın hakeminden kırmızı kart gördü. Malatya temsilcisi maça Mehmet, Yunus Emre, Oğuzhan, Aliş, Garip, Cumali, Engin Yıldız, Ahmet, Eray, Engin Bilici, Burhan on biriyle çıktı.

Karşılaşmanın başından sonuna iki takımda dengeli bir oyun sergilerken, bu sonuçla Malatya temsilcisi sezona 1 puanla başlamış oldu. Sarı siyahlı ekipte maç sonrası konuşan Teknik Sorumlu Murat Kurt, “Yeni sezonun ilk maçında kazanmak istiyorduk. Rakibimiz çok koşan, genç oyunculardan oluşan bir takımdı. Bizde buna göre oynadık. Maçta zaman zaman üstünlüğü elimize alıp pozisyonlar bulsak da bu pozisyonları değerlendiremedik. Tabi fiziki olarak eksiğimiz var. Bu eksikliğimizi giderip daha iyi duruma geleceğimize inanıyorum” diye konuştu.

iha