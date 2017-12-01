Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup takımlarından İnönü Üniversitesispor’da belirsizlik sürüyor. Kırmızı beyazlılar, Pazar günü sahasında oynayacağı Dersimspor maçına kadar bir gelişme olmazsa, radikal bir karar alabilir.

Sezona sıkıntılarla başlayan İnönü Üniversitesispor’da sular durulmuyor. İlk önce teknik heyeti görevi bırakan kırmızı beyazlılar, üst üste oyuncuların takımı bırakmasıyla altyapıdan takviyeyle karşılaşmalara çıkmaya başladı.

Yaşadığı sıkıntılara rağmen grubunda iyi sonuçlar alan İnönü Üniversitesispor’da, gelinen süreçte takımın devam edip etmeyeceği ise merak konusu oldu. Kulüp başkanı Nurettin Uğur’un futbolcularla bir araya geleceği ve alınacak karara göre takımın yol haritasının belli olacağı öğrenildi.

İnönü Üniversitesispor’un sportif direktörü Aziz Yiğit, takımdaki son durum ile ilgili, “Birkaç gün içerisinde netlik kazanacak. Olumlu ya da olumsuz çıkacak karara göre yol haritamızı belirleyeceğiz” dedi.

İnönü Üniversitesispor, ligin 11.haftasında sahasında Tunceli ekibi Dersimspor ile karşı karşıya gelecek. 13.30’da başlayacak olan karşılaşma, Yeşiltepe 1 nolu sahada oynanacak.

Yeni Malatya Gazetesi