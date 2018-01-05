İnönü Üniversitesispor’da Transfer

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup takımlarından İnönü Üniversitesispor transferde hareketli günler geçiriyor. Kırmızı beyazlılar, forvet oyuncusu Eray Baba ve kaleci Mehmet Ayaoku ile karşılıklı anlaşarak, yollarını ayırdı.

Sezonun ilk yarısını 13 puanla sekizinci sırada tamamlayan İnönü Üniversitesipor, ikinci yarı hazırlıklarını Malatya’da sürdürüyor. İlk yarıda 12 karşılaşmada 3 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet alan kırmızı beyazlılar, ikinci yarı öncesi kadrosunu daha da güçlendirme adına çalışmalarına devam ediyor.

İnönü Üniversitesispor, forvet oyuncusu Eray Baba ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Genç forvet oyuncusunun Antalya’da BAL Ligi’nde mücadele ede bir takımla görüştüğü öğrenildi. Kırmızı beyazlılar ayrıca kaleci Mehmet Ayaoku ile de karşılıklı anlaşarak, yollarını ayıracak.

İnönü Üniversitesispor, bir dönem Evkur Yeni Malatyaspor’un altyapısında da forma giyen Burak Acil’in yanı sıra Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi ekiplerinden Orduzuspor’da forma giyen santrafor Burak Dilek ile prensipte anlaştı. Kırmızı beyazlılar, bir dönem BAL Ligi’nde mücadele eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un da formasını giyen forvet oyuncusu Turgut Ulutaş’ı kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

İnönü Üniversitesispor’un sportif direktörü Aziz Yiğit, Eray Baba ve Mehmet Ayaoku’ya takıma verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ederek, “İki kardeşimizle de karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Ligin ilk yarısında takımımıza büyük emekleri oldu. Bundan sonraki futbol hayatlarında başarılar diliyorum. Transfer çalışmalarımız ise devam ediyor. Burak Acil’i kadromuza kattık. Orduzuspor’un santraforu Burak Dilek ile anlaştık. Askerden dönecek olan Turgut Ulutaş ile görüşeceğiz” dedi.

Yeni Malatya Gazetesi