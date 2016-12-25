İnönü Voleybolda da 1. Ligde

Antalya Belek’te Üniversitelerarası 2.Lig müsabakalarına katılan İnönü Üniversitesi oynadığı 5 maçı da set vermeden kazanarak adını Üniversiteler arası 1.ligine yazdırdı.

12 Üniversitenin katıldığı müsabakalarda rakipleri karşısında üstün bir performans sergileyen İnönü Üniversitesi, Tunceli Munzur, Adıyaman, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Adana Bilim ve Teknik ile Türk Hava Kurumu üniversitelerini set vermeden mağlup ederek, 1.lige çıkma başarısı gösterdi.

Sarı siyahlıların antrenörü Muhammed Emin Kafkas yaptığı açıklamada şampiyon oldukları için oldukça mutlu olduklarını kaydetti.

Kafkas, İnönü Üniversitesi olarak voleybolda ne kadar başarılı bir üniversite olduklarını bir kez daha kanıtladıklarını ifade ederek, “Üniversitemiz voleybol büyük bir başarıya imza attı. Ne kadar başarılı olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Oynadığımız 5 maçta da rakibimize set vermedik. Oyucularımız yürekten kutluyorum” dedi.

İnönü Üniversitesi Futbol Takımı da Antalya’da oynadığı karşılaşmalar sonunda 2. Ligden Üniversitelerarası Futbol 1. Ligine yükselmişti.

iha