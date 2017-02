İnönü’de Elazığ Yolspor Maçı Hazırlığı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup’ta mücadele eden İnönü Üniversitesispor’da geçen hafta Yeşilyurt Belediyespor karşısında alınan 3 puanın sevinci sürüyor.

Malatya derbisinde Yeşilyurt Belediyespor’u 2-1 yenen turuncu-beyazlı ekip hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Elazığ Yolspor maçının hazırlıklarına İnönü Üniversitesi Stadı’nda başladı.

İnönü Üniversitesispor Teknik Direktörü Murat Kurt, yaptığı açıklamada her müsabakaya olduğu gibi Yeşilyurt Belediyespor müsabakasına da galibiyet parolasıyla çıktıklarını söyledi.

“Elimizden gelen her şeyi ortaya koyduk”

Kurt, Yeşilyurt karşılaşmasında ellerinden gelen her şeyi ortaya koyduklarını kaydederek, “Her müsabakaya olduğu gibi, Yeşilyurt maçına da galibiyet parolasıyla çıktık. Kazandığımız için çok mutluyuz. Biz her maça puan ya da puanlar almak için çıkıyoruz ve ligin sonunda olabileceğimiz en yüksek yerde olmayı planlıyoruz” diye konuştu.

“Bu hafta zor bir maç bizi bekliyor”

Pazar günü deplasmanda Elazığ Yolspor ile karşılaşacaklarını kaydeden Murat Kurt, “Bu hafta zor bir maç bizi bekliyor. İnşallah bu maçta da puan ya da puanlar almayı planlıyoruz. Tabii ki öncelikli hedefimiz galibiyet. Antrenman yaptığımız saha oldukça soğuk, bu da bizi biraz zorluyor. Onun dışında çalışmalarımız iyi gidiyor. Elimizden geldiğince iyi ve verimli antrenman yapıyoruz” diye konuştu.

