İnönü’de Türkü Rüzgarı Esti

İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından hazırlanan “Türk Halk Müziği ve Derleme Konseri”, türkü severlere unutulmaz bir gece yaşattı. Bugüne kadar gerçekleştirilen konserlerden farklı olarak bir ilke imza atılarak, seslendirilen birçok eserin kaynak kişisi de konsere davet edildi ve plaket takdim edildi.

Şefliğini İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Sinan Haşhaş’ın yaptığı ve iki bölüm halinde gerçekleştirilen konserin ilk bölümünde, aralarında Malatya’nın da olduğu Türkiye’nin farklı yörelerine ait sevilen çok sayıda eser solistler ve koro tarafından seslendirildi.

Yaklaşık üç saat süren konserin ikinci bölümünde ise, İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri tarafından Türkiye’nin değişik coğrafyalarında derlenen ve kayıt altına alınan eserler ilk kez halkla buluşturuldu. Konserin her iki bölümündeki performanslar beğeni toplarken, özellikle ikinci bölümdeki özgün eserler büyük alkış aldı.

İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, Prof. Dr. Nusret Akpolat, Rektör danışmanları Doç. Dr. İlhan Erdem, Yrd. Doç. Dr. Cemal Koyunoğlu, Malatya Kültür ve Turizm Şube Müdürü Ali Cengiz ve çok sayıda öğretim üyesi ile yüzlerce izleyicinin de takip ettiği konserin ilk bölümünde, Türkiye’nin değişik yörelerine ait 15 eser seslendirildi.

Yaklaşık 80 koristin koro formatında seslendirdiği türkülerin yanı sıra, birçok eser İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri tarafından başarıyla icra edildi.

İnönü Üniversitesi öğrencileri Türkiye’yi taradı, türkü derledi

“Türk Halk Müziği ve Derleme Konserini daha öncekilerden farklı kılan ise, konserin ikinci bölümünde okunan türkülerin öykülerinde saklıydı.

İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nın 2014 yılında başlattığı ve yaklaşık üç yıldır devam ettirdiği ve Türk Halk Müziği’nin küllenmiş ya da bugüne değin eser sahibinin bireysel çevresi dışında geniş çevrelere ulaşamamış türkü formundaki eserlerin araştırılarak bulunması, resmi kayıt altına alınması, stüdyo ortamında seslendirilmesi ve hikâyesinin yazılmasını öngören projesi kapsamında derlenen çok sayıda eser konserin ikinci bölümünde okundu.

Konservatuvar öğrencilerinin Türkiye’nin değişik bölgelerini tarayarak gün yüzüne çıkardığı, eser sahipleri ile eserin öyküsü üzerine söyleştiği türküler, eser sahipleri ile yapılan görüşmeler, konserde seslendirilmeden önce sinevizyonda konseri takip edenlere izletilirken, bu türküler izleyiciden büyük alkış aldı.

Diyarbakır, Kahramanmaraş – Nurhak, Artvin, Şanlıurfa, Mardin Kızıltepe, Elazığ ve Malatya yörelerinde derlenen bu eserlerin kaynak kişilerinin de konsere hazır bulunmaları, konsere farklı bir boyut kazandırırken, eser sahiplerinin konser sonunda sahneye davet edilerek plaket ve çiçek takdim edildi.

Konserin şefliğini yapan Dr. Sinan Haşhaş’ın hocası İsmail Hakkı Gerçek’in Artvin – Yusufeli yöresinden okuduğu ağıt formundaki eser ise, salondaki müzikseverleri hüzünlendirirken, Mardin Kızıltepe yöresinden ‘Leyla’, Diyarbakır’dan derlenen ‘Çay önünde hüllelerin’ adlı derlemeler salonu coşturdu. Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ramazan Kamiloğlu’nun okuduğu popüler türküler ve Malatyalı müzikolog Yusuf Dumlupınar’ın bağlamasıyla çalıp söylediği ‘Sevgi ocağına aşkın ateşi’ türküsü de beğeni toplayan eserler arasında yer aldı.

Hangi özgün türküler okundu?

Konserin ilk bölümünde tanınan ve bilinen eserler seslendirildi, ikinci bölümde ise, öğrenciler ve öğretim üyeleri tarafından derlenen, eser sahipleri de konserde hazır bulunan özgün türkü formunda türküler okundu.

Konserin bu bölümünde okunan eserler, kaynak kişiler ve seslendirenler şöyle:

Yolunu Yitirmiş – Yöre: Nurhak – Derleyen: Uğur Çolak – Seslendiren: Koro

Çay Önünde Hüllelerin – Yöre: Diyarbakır – Derleyen: Sidar Yetişmiş – Seslendiren: Cihat Çelikel

Sen Yoluna Ben Yoluma – Yöre: Elazığ – Derleyen: Emek Arslan – Seslendiren: Rabia Polat

Sevgi Ocağına Aşkın Ateşi – Yöre: Şanlıurfa (Kısas) – Derleyen: Nurullah Çetin – Seslendiren: Yusuf Dumlupınar

Kara Çarşaf Geyinmiş – Yöre: Malatya – Derleyen: Muhammed Karakurt – Seslendiren: Aykut Alp Tetik

Yolum Düştü Bir Dertliye – Yöre: Şanlıurfa (Kısas) – Derleyen: Bahar Narin – Seslendiren: Yaşar Büyükyolcu

Gözleri Sürmeli – Yöre: Mardin (Kızıltepe) – Derleyen: Vedat Damar – Seslendiren: Koro

Ağıt – Yöre: Artvin (Yusufeli) – Derleyen: Dr. Sinan Haşhaş – Seslendiren: İsmail Hakkı Gerçek

Konserde, sazlar ise şu isimlerden oluştu:

Bağlamalar: Uğur Göktaş, Doğukan Dursun, Muhammed Karakurt, Vedat Damar, Emre Özdemir, Mustafa Dolap, Sidar Yetişmiş, Ali Doğan, Doğan Arcagök. Cura Bağlama: Ramazan Kamiloğlu. Mey: Mesut Ercan. Ney: İbrahim Koç. Kaval – Zurna: Serhat Karakoç. Ritmler: Pir Kemal Barış, Bilal Kaplani Yusuf Oğuzhan Acıbucu. Klavye: Ünal İmik. Tanbur: Muhammed Hanefi Efe. Kanun: Süleyman Kurt. Kabak Kemane: Ali Tohumcu, Arif Karakaya, Muhammed M. Kutluca. Keman: Burak Dal. Kemençe: Ramazan Kamiloğlu. Tonmaister: Bektaş İlhan, Sertaç Perçin.

Eser sahiplerine çiçek ve plaket

Konser, program sonunda halaylardan oluşan potpuri ile sona erdi. Programın finalinde ise, özgün eserlerini İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ile paylaşan kaynak kişilere Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek ve Prof. Dr. Nusret Akpolat tarafından plaket ve çiçek sunularak teşekkür edildi.

Güler HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com