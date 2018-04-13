İnönü’nün Eski Dekanı Osmangazi’nin Yeni Rektörü
İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 6 yıl süreyle dekanlık yapan ve Rektör Prof.Dr. Cemil Çelik’in süresini tamamlaması ve görevden ayrılmasının ardından Ankara Üniversitesine dönen Prof. Dr. Kemal Şenocak (fotoğraftaki), vekaleten Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü’ne atandı.
Eski rektör Prof. Dr. Cemil Çelik döneminde İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin 2010-2016 yılları arasında 6 yıl süreyle dekanlığını yapan ve Prof. Dr. Çelik’in görev süresinin sona ermesinin ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne dönen Prof. Dr. Kemal Şenocak, YÖK tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğüne atandı.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde 5 Nisan’da 4 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırının ardından, büyük tepki toplayan eski rektör Prof.Dr. Hasan Gönen görevinden istifa etmişti.
Prof. Dr. Şenocak, dekanlığı döneminde İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde zengin içerikli bir kütüphanenin kurulmasında ve uluslararası akademik dergisinin çıkartılmasında önemli çalışmalar yürütmüştü.
Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com