İnönü’yü Hitler’e Benzetti!

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

CHP lideri Baykal’ın Churchill, Hitlere karşı karada, havada denizde mücadele edeceğiz demişti. Biz de bu anayasa değişikliğine karşı Mecliste, Anayasa Mahkemesinde, Rerefandumda mücadele edeceğiz sözlerine cevap verdi. Erdoğan, Eğer illa Hitlere benzetecek bir siyasi figür arıyorsa kendi genel merkezlerindeki eski genel başkan fotoğraflarına baksınlar dedi.

İşte Erdoğanın konuşmasından satır başları:

KİMSE BİZDE KOPARA KOPARA BİRŞEY ALMADI

1 Mayısın Taksimde kutlanması bizim iktidarımızla mümkün oldu.

Birileri kopara kopara aldık diyor. Kimsenin bu iktidardan kopara kopara aldığı bir şey yok. Bu böyle bilinsin.

Kopara kopara alma güçleri varsa 77den iktidarımıza kadar neredeydiler.

1 MAYIS TARİHE KAZINACAKTIR

2010 yılı 1 Mayısı tarihteki yerini alacaktır. Türkiye bu bayram havası için 32 yıl beklemek zorunda kalmıştır.

Taksimdeki tablo, Türkiyenin hukuk dışı mücadelelerle, çetelerle mücadelesinin tablosudur. Dün Mehmetçiğe tetik çeken zihniyet ile 1977de işçinin üzerine kurşun yağdıran zihniyet arasında hiçbir fark yoktur.

Çorumu Kahramanmaraşı kana bulayan zihniyet ile Danıştayda kan döken zihniyet arasında fark yoktur. Bu kirli senaryoların sahiplerine ve tetikçilerine bir kez daha sesleniyorum: Başaramayacaksınız.

Başımızı öne eğmeyeceğiz arkadaşlar. Umutsuzluğa kapılmayacağız. Tarih yazan sizleri tebrik ediyorum. Sizler Türkiyenin bir dünya ülkesi olmasının mimarısınız. Türkiye bugün çetelerle mücadele ediyorsa bu hiç şüphesiz sizin eserinizdir.

EN BOŞ GENSORU ÖNERGESİ

Anayasa değişikliğinin 1. turunda sergilediğiniz o performans çok önemlidir.

Sizlerle yorulmak beni ziyadesiyle mutlu etti. Böyle bir partinin üyesi olduğum için Rabbime şükrettim. Ak ile kara anayasa değişiklik maratonunda güneş gibi belirgin olmuştur.

Süreci yavaşlatmak için şahsımla ilgili gensoru önergesi verdiler. Ciddiyetle söylüyorum cumhuriyet tarihi boyunca verilmiş en boş gensoru önergesiydi.

KENDİ ARKADAŞLARINIZA GÜVENMİYORSUNUZ

Bu turda olayı daha hassas ele alacaksınız. Oyunuzu hiç göstermeye gerek yok. Gelin oyunuzu kutuya atın.

Demokrasinin neticesi kulübedir sadece kürsü değil.

Madem gerekçelerinizde haklısını neden milletvekillerinin hür iradesine ipotek koyuyorsunuz. Neden vekillerin oy kulübesine gidip hayır oyu kullanmasını engelliyorsunuz. Kendi arkadaşlarınıza dahi neden güvenmiyorsunuz.

Abdestinden şüphesi olmayan namazından şüphe etmez. Bunlar kendilerinden emin olmadıkları için arkadaşlarına güvenmiyorlar. Kendi hukukçusuna güvenmedikleri için okyanus ötesinden yani hariçten gazel okuyanlara itibar ediyorlar.

SİZ MAHKEMEYE BİZ MİLLETE GİDERİZ

Anayasa Mahkemesi, Ana muhalefet mahkemesi haline geldi.

Bunların terörle mücadele dahi tahammülleri yok. Kamu güvenliği müsteşarlığını bile Anayasa Mahkemesine götürdüler.

Uğurlar olsun. Siz mahkemeye gidersiniz biz ise millete gideriz. Ak Parti ile CHP arasındaki fark da budur.

HİTLER ÖRNEĞİNE, İNÖNÜLÜ CEVAP

Sayın Baykal anayasa değişikliği ile her yerde mücadele edileceğini söylerken son derece münasebetsiz bir şekilde Churchill ve Hitler örneğini veriyor.

Eğer illa Hitlere benzetecek bir siyasi figür arıyorsa kendi genel merkezlerindeki eski genel başkan fotoğraflarına baksınlar. Orada Führere özenip kendisine Milli Şef dedirtmiş genel başkanlarının Hitlervari bıyıklarının altından kendilerine gülümsediğini görecekler.