İnşaatı 2009’da Başladı Hâlâ Bitmedi
Yapımına 2009 yılında başlanan, resmi adı ‘Malatya Orduzu Spor Tesisleri’ olan spor tesisi tamamlanacağı günü bekliyor.
Tesis, Yeni Malatyaspor Kulübü tarafından projelendirilmiş ve dönemin Malatya İl Özel İdaresi ile Spor Toto Teşkilatı tarafından finanse edilerek yapılmaya başlanmıştı. Tamamlanıp teslim edilmesi için 300 gün süre konulan tesis, geçen 8 yıla rağmen henüz tamamlanamadı. Tesisin tamamlanması için harcanacak paranın önemli kısmı Spor Toto Teşkilatı tarafından ödenmesine rağmen, kalan kısmının tamamlanmaması nedeniyle milyonluk yatırım çürümeye terk edilmiş halde bekletiliyor.
“Alt yapı tesis sıkıntısı yaşıyor”
Yaklaşık 2,5 milyona TL’ye mal olan tesisin 8 yıldır tamamlanamaması, Yeni Malatyaspor Kulübü alt sorumlularını da çileden çıkarma noktasına getirdi. Alt yapı koordinatörü Levent Doğandemir yaptığı açıklamada, “Tesis sorunu nedeniyle müsabakalarımızı ve antrenmanlarımızı yaparken büyük zorluklar yaşıyoruz. Bu konuda sağ olsun kulübümüz federasyon ile ortak bir çalışma içerisinde lakin burası da alt yapıya ya da A takıma kazandırılabilir” dedi.
Tamamlanması için 500 bin TL gerekiyor
Kaba inşaatı tamamen biten dış giydirmesi ve kapı pencereleri takılan, ıslak zeminleri tamamlanan tesisin eksik kalan bölümleri için ise 500 Bin TL civarında bir kaynağa ihtiyaç olduğu öğrenildi. Hemen yanı başına yapılan iki adet çim saha ile birlikte futbol ve spor aktiviteleri için tam bir kompleks oluşturan Malatya Orduzu Spor Tesisi’nin tamamlanması halinde bir çok branşın antrenman, barınma ve dinlenme sorununa çözüm olacağı öngörülüyor.
iha
Ayiptir ya 8 yil olmus halen bekliyor.Malatyanin iktidara verdigi destege ragmen her yatirimda uvey evlat muamelesi gordugunun bir ispati da budur.Malatyada zamaninda tamamlanana bir tane yatirim yok.
malatya’da rötarsız bitmeyen iş yok ki. biz alıştık. kuzey çevre yolu, karahan tüneli, turgut özal viyadüğü, yeni stat… malatya’nın kaderi bu olsa gerek.
Tesis, Yeni Malatyaspor Kulübü tarafından projelendirilmiş ve dönemin Malatya İl Özel İdaresi ile ……BU HABERİ YAPANIN KİM OLDUĞUNU ÇOK MERAK EDİYORUM.HANGİ TARİHTE BU PROJE YAPILMIŞ KİMİN YADA KİMLERİN İMZASI İLE..YADA DÖNEMİN VALİSİ SAYIN ULVİ SARAN A VERİLEN DİLEKÇENİN HANGİ KULÜP VE HANGİ YÖNETİCİLERİN OLDUĞUNU BEN İSPATLAYAYIM MI????Saygılarımla..Muharrem İMİK
Demek ki ihtiyaç yokmuş! İhtiyaç olsaydı çoktan bitirirlerdi. Yıllarca böyle atıl kalması da israftır. Müslümanlar için İsraf da haramdır. YAZIK ÇOK YAZIK!!!
Hangi işimiz doğru dürüst zamanında bitiyor ki.Hangi yatırıma el atıldıysa mutlaka hep sorun çıkıyor.Örnekler çok.Yazmakla bitmez.Malatya kamuoyu her şeyin farkında.
Masallar çok merak ediyordum ne zaman gündeme getirilecek bu kadar harcama yapılmasına rağmen 8 yıl geçtikten sonra gündeme getirilmesi de ilginç olmuş yinede iyi olmuş