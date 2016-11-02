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Malatya Haber -

İnşaattan Düşen İşçi Ağır Yaralandı

İnşaattan Düşen İşçi Ağır Yaralandı
  • 02.11.2016
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Malatya’da çalıştığı inşaatın bodrum katına düşen işçi ağır yaralandı. İşçi yapılan çalışmalar sonucunda sedye üzerinden halatla çekilerek bodrum katan çıkartılabildi.

Olay, Çavuşoğlu Mahallesi Kilise karşısındaki bir inşaatta meydan geldi. İddiaya göre inşaatta çalışmakta olan Şerif Kızılkaya adlı işçi, burada bilinmeyen bir şekilde dengesini kaybederek yaklaşık 3 metrelik yükseklikten bodrum kata düştü.

Merdiveni olmayan bodrum katta dizlerinden ve kolundan ağır darbe alan işçinin kurtarılması ve hastaneye götürülmesi için Büyükşehir İtfaiyesi ile 112 acil servis ekipleri olay yerine istendi.

Bodrum kata inen itfaiye ve 112 acil servis ekibi, işçiyi seyyar sedyenin üzerine koydular.

Beton merdiveni olmayan bodrum kattan sedye halat yardımı ile itfaiye ekiplerince yukarı çıkartıldı. Daha sonra ambulansa alınan yaralı işçi Malatya Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili olarak soruşturma açıldı.

Bülten

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Yorumlar
  1. Vedat dedi ki:
    2 Kasım 2016, 22:25

    Patronların gölgesinde iş güvenliği olmaz veya ticari zihniyetli OSGB lerle aşama kaydedemez.
    Ücretini patrondan alan iş güvenliği uzmanının yaptırım gücü olmaz. Şimdi o inşaat sahibi keşke diyordur ama çok geç. Alacağı önlemler için masraftan kaçınırken şimdi onlarca katını mahkemeden çıkacak tazminat cezası olarak ödeyecek. Alacağı hüküm de cabası.Ama giden canlar geri gelmiyor Sakat kalanı da alacağı tazminat iyileştirmiyor. Bunun çözümü her iş veren işçi başı bir ücret ödeyecek ve bu fonda birikecek bu fondan yararlandırma usulü ile devletin atayacağı danışman İSG uzmanları her işyerinde devletin gölgesi olacak. Şimdi tersinden düşünürseniz hiçbir kaza yaşanmazsa işverenler milyonlar kazanacak.İş kazası olursa da işveren,işveren vekili ve İSG uzmanı birlikte yargılanacaklar. Adaletli mi?

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