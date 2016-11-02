İnşaattan Düşen İşçi Ağır Yaralandı

Malatya’da çalıştığı inşaatın bodrum katına düşen işçi ağır yaralandı. İşçi yapılan çalışmalar sonucunda sedye üzerinden halatla çekilerek bodrum katan çıkartılabildi.

Olay, Çavuşoğlu Mahallesi Kilise karşısındaki bir inşaatta meydan geldi. İddiaya göre inşaatta çalışmakta olan Şerif Kızılkaya adlı işçi, burada bilinmeyen bir şekilde dengesini kaybederek yaklaşık 3 metrelik yükseklikten bodrum kata düştü.

Merdiveni olmayan bodrum katta dizlerinden ve kolundan ağır darbe alan işçinin kurtarılması ve hastaneye götürülmesi için Büyükşehir İtfaiyesi ile 112 acil servis ekipleri olay yerine istendi.

Bodrum kata inen itfaiye ve 112 acil servis ekibi, işçiyi seyyar sedyenin üzerine koydular.

Beton merdiveni olmayan bodrum kattan sedye halat yardımı ile itfaiye ekiplerince yukarı çıkartıldı. Daha sonra ambulansa alınan yaralı işçi Malatya Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili olarak soruşturma açıldı.

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