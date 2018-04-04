“İnşallah Başarı Elde Edeceğiz”

AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı, Hekimhan ve Kuluncak’ta parti ilçe merkezlerini ziyaret etti.

“2019’DA HEKİMHAN’I DA AK BELEDİYEYLE TANIŞTIRACAĞIZ”

AKP Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, “Nasip olursa inşallah 2019 da yapacağımız yerel seçimlerde Hekimhan’ı da ak belediyeyle tanıştırmış olacağız” dedi.

Kahtalı, kongre süreci sonrası başladığı ziyaretleri kapsamında Hekimhan’da AKP İlçe Teşkilatı ile bir araya geldi.

Kalan 11 aylık süreci en iyi şekilde değerlendireceklerini ifade eden Kahtalı, “Nasip olursa inşallah 2019’da yapacağımız yerel seçimlerde Hekimhan’ı da ak belediyeyle tanıştırmış olacağız. Hekimhan bu güne kadar teşkilatlarımızın büyük bir özverisiydi, her seçimde oylarını arttırarak gelmiş bir teşkilat. Hekimhanlı hemşerilerimizde AK Parti’ye, Cumhurbaşkanımıza inşallah önümüzdeki süreçte de daha yüksek destek vererek hem yereldeki seçimlerde hem de geneldeki seçimlerde inşallah başarı elde edeceğiz. Hekimhan nüfusu azalan; 16 bin 735 nüfusu ve 14 bin seçmeni olan, 2 bin 995 üyemizin bulunduğu bir ilçemiz. Burada 65 mahallemiz var. Bu mahallelerimizde de toplamda 85 sandığımız var. Önümüzde 11 ay gibi bir süreç kaldı. Bu sürecide iyi bir şekilde değerlendirmek adına hep birlikte inşallah yeni bir yol haritası koyacağız ve toplamda bulunan 65 mahallemizin tamamını da hem yönetimdeki arkadaşlarımız hem meclis üyesi arkadaşlarımız hem kadın kollarımız hem de gençlik kollarımız hep beraber inşallah ilden vereceğimiz destekle önümüzdeki süreci en iyi şekilde değerlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

KULUNCAK’TA..

AKP İl Başkanı Hakan Kuluncak’ı ziyaret etti. AKP İlçe Başkanlığındaki toplantıya İl Başkanı Hakan Kahtalı, İl Başkan Yardımcısı, İlçe Koordinatörleri ve beraberindeki heyet ile birlikteki toplantıya Belediye Başkanı Mehmet Boyraz, AKP İlçe Başkanı Ahmet Boyraz, Kadın Kolları Başkanı, Geçlik Kolları Başkanı, Teşkilat Üyeleri, Encümen Üyeleri, Mahalle Temsilcileri, Muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Toplantıda Belediye Başkanı Mehmet Boyraz, ilçede yapılan hizmetler ve yatırımlar hakkında bilgiler verdi. Kahtalı belediye çalışmalarından çok memnun olduklarını belirtirken kısa sürede çok büyük yatırımların gerçekleştirilmiş olduğunu belirti. İl Başkanı Hakan Kahtalı daha sonra Belediye Başkanı Mehmet Boyraz’ı ziyaret etti.

Bülten- malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi