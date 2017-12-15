“İnşallah Belhanda Formda Olmaz”

Evkur Yeni Malatyaspor’un Faslı golcüsü Khalid Boutaib, “Belhanda inşallah buraya geldiğinde formda olmaz” dedi.

Süper Ligin 16.haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile Galatasaray, Pazar günü 16.30’da Yeni Malatya Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. 3 puanın büyük önem taşıdığı karşılaşmada gözler Evkur Yeni Malatyaspor’un forvet oyuncusu Khalid Boutaib ile Galatasaray’ın orta saha oyuncusu Younes Belhanda’nın üzerinde olacak. Fas Milli Takımı’ndan arkadaş olan Boutaib ve Belhanda, Süper Lig’de ilk kez karşı karşıya gelecek.

Malatya temsilcisi Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarını Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde yaptığı çift kale maçla sürdürdü.

Antrenman sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Evkur Yeni Malatyaspor’un golcüsü Khalid Boutaib, “Her maça en iyi şekilde hazırlanıyoruz ama bu tür maçlar daha önemli. Galatasaray’a hazırız” dedi.

Boutaib, bir gazetecinin ‘Fas Milli Takımı’ndan arkadaşın Belhanda’ya karşı oynayacaksın, neler hissediyorsun?’ sorusuna, “Belhanda ile futbolun dışında bir arkadaşlığımız var. Buraya geldiğinde inşallah formda olmaz” cevabını verdi.

Ligin ilk yarısında kalan iki haftada istedikleri puanları almak istediklerini ifade eden Boutaib, “Son haftalarda iyi bir oyun sergiledik ama fazla puan toplayamadık. Eğer kötü bir oyunla puan almayı başarabilirsek şuan onu tercih ederim. Çünkü puan toplamamız lazım, inşallah istediğimiz puanları toplayacağız” diye konuştu.

Evkur Yeni Malatyaspor’un Galatasaray maçı hazırlıklarını Fas’tan gelen basın mensupları da izledi.

Boutaib, Fas’ın ünlü kanallarından 2M’in belgesel çekimi için Malatya’ya geldiğini ifade ederek, “Gurur verici bir olay. Fas’ın çok iyi kanallarından birisi belgeseli çekmeye geldi. Ancak benim önceliğim hafta sonu Galatasaray ile oynayacağımız karşılaşma, ben o karşılaşmayı düşünüyorum” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi