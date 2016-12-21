İnşallah Bu kez ‘Uyutmazlar, Uyumazlar’!.

Geçtiğimiz hafta Çarşamba günkü yoğun kar yağışına geç müdahalesi ve yetersizliği tepkilere yolaçan Büyükşehir Belediyesi’nin Alt Yapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME)‘nin, kar mücadelesiyle ilgili olarak yeni bir toplantı yaptığı, koordineli çalışmanın görüşüldüğü bildirildi.

Haftalar önce de yaptığı toplantıda kar mücadelesini görüşüp çeşitli kararlar alan AYKOME’nin, Meteoroloji’nin iki gün öncesinden itibaren uyarmasına rağmen 14 Aralık Çarşamba günkü yoğun kar yağışı sırasında “hazırlıksız yakalandığı” gözlenirken, AYKOME’nin kar mücadelesiyle ilgili kararların alındığı belirtilen ilk toplantısı “Uyuttular, Uyudular” başlıklı haberle bir kez daha kamuoyunun gündemine getirilmiş ve hiçbir önlem alınmamış olması eleştirilmişti.

Büyükşehir Belediyesi’nden, AYKOME’nin kar mücadelesiyle ilgili yaptığı 2. toplantıya ilişkin yayınlanan basın bülteni şöyle:

“Genel Sekreter Zeki Sarılar Başkanlığında gerçekleştirilen AYKOME toplantısına Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları, Battalgazi İlçe Belediye Başkan Yardımcısı M. Yaşar Karataş, Yeşilyurt İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güner, MOTAŞ ve Maski yetkilileri ile Şube Müdürleri katıldı.

Genel Sekreter Yardımcısı Zeki Sarılar; Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyeleri ve ilgili diğer kurumların Malatya genelinde yapılacak olan karla mücadele sırasında herhangi bir aksiliğin yaşanmaması için çalışmaların koordineli bir şekilde yapılması gerektiğini belirtti.

Karla Mücadele çalışmalarında Büyükşehir Belediyesinin göstermiş olduğu hassasiyeti ilçe belediyelerin de göstereceğine inandığını belirten Sarılar, “Bugün itibari ile aldığımız yeni kararlarla karla mücadele çalışmalarımıza yön vermiş olacağız. Ekiplerimiz kendi sorumluluk alanları içerisinde bulunan bölgelerde çalışmalarına gerekli hassasiyeti göstermeleri durumunda herhangi bir aksaklığın yaşanmayacağı kanaatindeyim” dedi.

Toplantıda alınan kararlar ise; Merkez ilçede bulunan ve Büyükşehir sorumluluğunda olan ana arter taşıyıcı yollar ile otobüs güzergâhlarının karla mücadelesi Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapılacak. İlçe Belediyeleri ise Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğu dışında kalan ve kendi sorumluluk alanları içerisinde yer alan sokaklarda çalışmalarını sürdürecekler.

Karla mücadele çalışmalarında yağışın başlaması ile birlikte bildirim yapılmaksızın ilçe belediyeleri, Büyükşehir Belediyesi ilgili daire başkanları ve şube müdürlüklerince görevlendirilen saha amirleri kriz masasına intikal edecektir.

Karla mücadele çalışmaları kapsamında yol kenarına park yapan araçların, çalışmaları kesintiye uğratmaması için park yapan araçların çekici yardımı ile uygun yerlere sevki ve taşıması gerçekleştirilerek çalışmaların sürekliliği sağlanacak. Araçların uygun yerlere sevki ve taşınması sırasında Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi’nden her çekici için bir refakatçi polis memuru talep edilecektir.

Ekipler sorumluluk alanlarına hareket etti

AYKOME toplantısı sonrasında Büyükşehir Belediye Binası önünde görev yerlerine gitmek için hazır bekleyen personele yönelik kısa bir konuşma yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan; “Buradan hareket edecek olan bütün ekiplerimiz sorumluluk alanlarında gerekli çalışmaları büyük bir titizlikle yapacaklar. Ekiplerimiz vatandaşlarımıza ulaşım hizmetlerini sorunsuz bir şekilde sunulması için gayret gösterecekler. Allah kaza bela vermesin, çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi.

Genel Sekreter Ercan Turan’ın konuşmasının ardından ekipler sorumluluk alanlarına doğru hareket ettiler.”

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com- Bülten