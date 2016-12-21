İnşallah Bu kez ‘Uyutmazlar, Uyumazlar’!.
Geçtiğimiz hafta Çarşamba günkü yoğun kar yağışına geç müdahalesi ve yetersizliği tepkilere yolaçan Büyükşehir Belediyesi’nin Alt Yapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME)‘nin, kar mücadelesiyle ilgili olarak yeni bir toplantı yaptığı, koordineli çalışmanın görüşüldüğü bildirildi.
Haftalar önce de yaptığı toplantıda kar mücadelesini görüşüp çeşitli kararlar alan AYKOME’nin, Meteoroloji’nin iki gün öncesinden itibaren uyarmasına rağmen 14 Aralık Çarşamba günkü yoğun kar yağışı sırasında “hazırlıksız yakalandığı” gözlenirken, AYKOME’nin kar mücadelesiyle ilgili kararların alındığı belirtilen ilk toplantısı “Uyuttular, Uyudular” başlıklı haberle bir kez daha kamuoyunun gündemine getirilmiş ve hiçbir önlem alınmamış olması eleştirilmişti.
Büyükşehir Belediyesi’nden, AYKOME’nin kar mücadelesiyle ilgili yaptığı 2. toplantıya ilişkin yayınlanan basın bülteni şöyle:
“Genel Sekreter Zeki Sarılar Başkanlığında gerçekleştirilen AYKOME toplantısına Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları, Battalgazi İlçe Belediye Başkan Yardımcısı M. Yaşar Karataş, Yeşilyurt İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güner, MOTAŞ ve Maski yetkilileri ile Şube Müdürleri katıldı.
Genel Sekreter Yardımcısı Zeki Sarılar; Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyeleri ve ilgili diğer kurumların Malatya genelinde yapılacak olan karla mücadele sırasında herhangi bir aksiliğin yaşanmaması için çalışmaların koordineli bir şekilde yapılması gerektiğini belirtti.
Karla Mücadele çalışmalarında Büyükşehir Belediyesinin göstermiş olduğu hassasiyeti ilçe belediyelerin de göstereceğine inandığını belirten Sarılar, “Bugün itibari ile aldığımız yeni kararlarla karla mücadele çalışmalarımıza yön vermiş olacağız. Ekiplerimiz kendi sorumluluk alanları içerisinde bulunan bölgelerde çalışmalarına gerekli hassasiyeti göstermeleri durumunda herhangi bir aksaklığın yaşanmayacağı kanaatindeyim” dedi.
Toplantıda alınan kararlar ise; Merkez ilçede bulunan ve Büyükşehir sorumluluğunda olan ana arter taşıyıcı yollar ile otobüs güzergâhlarının karla mücadelesi Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapılacak. İlçe Belediyeleri ise Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğu dışında kalan ve kendi sorumluluk alanları içerisinde yer alan sokaklarda çalışmalarını sürdürecekler.
Karla mücadele çalışmalarında yağışın başlaması ile birlikte bildirim yapılmaksızın ilçe belediyeleri, Büyükşehir Belediyesi ilgili daire başkanları ve şube müdürlüklerince görevlendirilen saha amirleri kriz masasına intikal edecektir.
Karla mücadele çalışmaları kapsamında yol kenarına park yapan araçların, çalışmaları kesintiye uğratmaması için park yapan araçların çekici yardımı ile uygun yerlere sevki ve taşıması gerçekleştirilerek çalışmaların sürekliliği sağlanacak. Araçların uygun yerlere sevki ve taşınması sırasında Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi’nden her çekici için bir refakatçi polis memuru talep edilecektir.
Ekipler sorumluluk alanlarına hareket etti
AYKOME toplantısı sonrasında Büyükşehir Belediye Binası önünde görev yerlerine gitmek için hazır bekleyen personele yönelik kısa bir konuşma yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan; “Buradan hareket edecek olan bütün ekiplerimiz sorumluluk alanlarında gerekli çalışmaları büyük bir titizlikle yapacaklar. Ekiplerimiz vatandaşlarımıza ulaşım hizmetlerini sorunsuz bir şekilde sunulması için gayret gösterecekler. Allah kaza bela vermesin, çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi.
Genel Sekreter Ercan Turan’ın konuşmasının ardından ekipler sorumluluk alanlarına doğru hareket ettiler.”
Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com- Bülten
malatya ana caddelerindeki kaldırımlara döşenen taşlar sabun gibi kayıyor, bu taşları seçen kişileri tebrik etmek ve de Nobele aday göstermek lazım.İnsanlar karlı havalarda yollarda yürüyor.
BU SABAH BELEDİYENİN TÜM EKİPLERİ SAHADA BELEDİYEMİZE BU KONUDA TEŞEKÜR EDERİZ.EKSİKLERİ OLDUMU MUTLAKA ELEŞTİRECEĞİZ.AMA YAPILAN İYİ İŞLEREDE TEŞEKÜR ETMELİYİZ.
Belediyede çalıştığını bu kadar belli etme mehmet bey kardeşim. Pazartesi günü tekrar kar geliyor. İnşallah o gün de eve gidip yatmazsınız.
battalgazi belediyesi yatıyor göreve geldi geleli bir iş yapmıyor gelip çarşının ortasını görün aslanbey mahallesine kardan buzdan gırılmıyor
fk4444 sen kim öğütlüyor bilmiyorum ama çok belli taraaflı yazıların haber büyükşehirin ilçe belediyeleri toplamış sen direk bat belediyesi diyorsun. furkan bırak bu işleri. işine gücüne bak.
akpınar meydanı soykan parkı yeni cami ve söğütlü camii çevresine döşenen taşları kim seçmişti acaba sabun gibi kayıyor bu malzeme seçimini yapan mühendisler mimarlar ne kadar yetersiz malatyamızda karasal iklimin etkili olduğunu bilmiyormu acaba birileri anlatsa yok yok kayseriden getirelim onlar daha iyi bilir ….
sadece toplanıp toplanıp gövde gösterisi yapıp dağılıyorlar ….. komik:)))
Amacınız üzüm mu yemek bağcıyı mı döğmek. TOKİ nin en üst noktasında bir misafirlikteydim. Ordan çıkıp bir arkadaşımı Karagöz Konutlarına bıraktım, diğerini Çöşnük Kavşağına ve ordan da Kışla Caddesinden İstasyona geldim. Yolda kaldırım temizleyen en az 100 personel gördüm ve en az 5-6 tane tuzlama aracı. Kar tanelerini havada yakalasalar yine eleştirecek bir şey bulursunuz. Ben Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum.
İyi de kar yağalı bir hafta oldu. Her kardan sonra 1 hafta bekleyecek miyiz?
ÜÇ BELEDİYE BİRBİRİNE DÜŞERSE OLACAĞI BU.SONUÇ REZİL OLMAK. BİRBİRİNE DÜŞMELERİNİN ACABA SEBEBİ NEDİR………. ÇIKAR ÇATIŞMASI OLABİLİR Mİ.?
beyler bimere yazın belediyenin icraatlarını hergün su kesik karla mücadele yok
yav kardeşim şu tatili bi yapın da servisler yarınn çarpışmasın!!!
Oy maşallah
Toplanmışlar çay içmişler konuşmuşlar
Ee fazlasını beceremiyorlar idare edin
Öyle Bi Kar Yağışı 3 5 yılda bir olur ondada sınıfta kaldınız Boşa debelenip durmayın göz boyamayın. . .
ŞUAN YAKLAŞIK 3 SAATTİR ARALIKSIZ KAR YAĞIYOR VE HİÇBİR ÇALIŞMA YOK YAZIKLAR OLSUN UCUBELER YAPARAK HALKA HİZMET EDİLMEZ ÖNCELİKLİ HİZMETLET VARDIR…
Özalper mahallesiyle hiç ilgilenen yok sokaklar kar dolu.
Ya okullarla ilgili bi aciklama yapsaniz sonra cocuklar o karda okula gidiyolar Allah korusun bise olacak ya
Yarın okulla tatil olacakmı ?
Helal olsun Malatya Belediyesine ne çalışma yaptı.Malatya da bir günde her şeyi hallettiler ! Bravo,aferin sürekli böyle çalışın!