“İnşallah Hayırlı Hizmetler Veririm”

Malatya Sağlık İl Müdürü Dr. Muhammed Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti. Ziyarette, Malatya’daki sağlık hizmetleri ve projeleri konuşuldu.

Malatya Sağlık İl Müdürü Dr. Muhammed Duran (sağ baştaki), Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret ederek, bir süre görüştü. Ziyarette konuşan Malatya Sağlık İl Müdürü Dr. Muhammed Duran, Malatya’ya sağlık alanında güzel hizmetler yapmanın gayreti içerisinde olacağını belirterek, “Buraya Sağlık İl Müdürü olarak atandım. Yaklaşık bir buçuk ay oldu. Malatyalı olmamdan dolayı inşallah Malatya’ya hayırlı hizmetler veririm. Malatya için çok güzel olur inşallah. Sizleri de bu vesileyle ziyaret ettim. İnşallah iyi bir çalışma yaparız” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Sağlık Müdürümüz bir buçuk aylık geçmiş süre içerisinde bir iki toplantıda birlikte olduk. Malatya için bir şeyler yapma gayreti ve çabası içerisinde. Kamu Hastaneleri Genel Sekreterimiz olsun, Sağlık Müdürümüz olsun, Halk Sağlık Müdürümüz olsun, Malatya’nın sağlığı konusunda elimizden gelen gayreti, el birliği ile yapmaya gayret edeceğiz. Tabi Malatya’mızın en önemli sorunlarından bir tanesi Battalgazi bölgesine yeni bir hastane konusu. O konuda Kamu Hastaneleri Genel Sekreterimiz olsun, Sağlık Müdürümüz olsun, Halk Sağlık Müdürümüz olsun ortak bir çalışma ve çaba içerisindeyiz. İnşallah önümüzdeki günlerde proje ihalesi yapıldı bildiğim kadarı ile. Ben Malatya’daki vatandaşımıza sağlık hizmetleri sunulması anlamında daha hızlı ve daha sağlıklı bir hizmet sunulur diye düşünüyorum. Ben tekrar Sağlık Müdürümüzü burada görmekten mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum ve kendilerine hoş geldiniz diyorum. Yeni görevinde de başarılar diliyorum” diye konuştu.

Bülten