“Ahmet Hoca 2. Üniversiteye Ağabeylik Yapacak”
- Bakan Tüfenkci, Rektör Kızılay ile TÖTM Başhekimini kabul etti, üniversite ve TÖTM’yle ilgili açıklamalarda bulundu.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakil Hastanesi’nde kadro eksikliği sebebiyle tam kapasiteyle hizmet verilemediğini belirterek, “Bölgemiz için çok önemli olan bu hastanemizin sorunlarını çözmek için çalışıyoruz.” dedi.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nin 124 milyon liralık borcu ve üniversitenin durumuyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Tüfenkci, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nin daha iyi bir duruma gelmesi için azami gayret gösterdiklerini belirterek, “Şu anda hastanemizin hali hazırda bazı sıkıntıları var. En önemli sorunu ise vadesi geçmiş borcunun bulunmasıdır. Ayrıca Karaciğer Hastanesinin kadro eksikliğidir. Bilindiği gibi çok güzel bir hastane inşa edildi. Ancak kadro eksikliği sebebiyle tam kapasiteyle hizmet veremiyor. Hali hazırda 130 yatağı boş durumda. Bölgemiz için çok önemli olan bu hastanemizin sorunlarını çözmek için çalışıyoruz” ifadelerinde bulundu.
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ile ve Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Hakan Parlakpınar’ın geçtiğimiz günlerde kendisini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aktardıklarını belirten Tüfenkci, “Rektör ile Başhekim, YÖK’teki bir toplantı için Ankara’ya gelmişlerdi. Gelmişken bizi de ziyaret ederek hastane ve üniversiteyle son durumu ile ilgili bilgi verdi. Hastanenin borç batağında olduğunu belirterek bizden yardım talebinde bulundu. Karaciğer Hastanesi’nin de kadroya ihtiyacı olduğunu ifade ettiler. Biz de hem kadro meselesiyle ilgili hem de borçla ilgili başta Maliye Bakanı olmak üzere gerekli görüşmeleri yapacağımız belirttik. Ayrıca SGK’da da hastanelerin durumunun gözden geçirildiğini, İnönü Üniversitesi için de can suyu olabilecek bir şekilde maliyeden alabileceğimiz bir destek için çalışacağımızı anlattık. İnanıyorum ki, üniversite ve hastane yönetimi bu zor durumlardan kurtulacaktır. İyi niyetle çalışacaklardır. Biz de elimizden geldiğince kendilerine yardımcı olacağız” diye konuştu.
İnönü Üniversitesi’nin geride kalan rektörlük seçimleri ile ilgili de görüşlerini dile getiren Bakan Tüfenkci, seçimlerin demokratik bir ortamda geçtiğini aktardı. Tüfenkci, “Biz de özellikle müdahil olmak istemedik. Üniversitemizin mensupları kendilerini idare edecek kadroyu seçmeleri için objektif olmak istedik. Neticede de Ahmet Kızılay hocamız seçilerek, kendi ekibini oluşturdu. Hakan Parlakpınar hocamız da kendini kanıtlamış bir hocamızdır. Yeni yönetimin, yeni bir heyecan ve şevkle üniversitemizi daha ileri götüreceğine inanıyorum. Ahmet Kızılay hocamız, dürüst, düzgün, iyi niyetli ve çalışkan bir hocamız. Hedefleri olan bir hocamız. İnönü Üniversitesini daha ileriye taşıyacaktır. Üniversitemiz, şehrimizle bütünleştirecektir. Ahmet Kızılay hocamız, inşallah kuracağımız ikinci üniversiteye de ağabeylik yapacaktır” şeklinde konuştu.
iha
Sayın Bakanım Allah yar ve yardımcınız olsun. işiniz zor ve çetrefilli, ancak bir o kadar kutsal, hayırlı, onurlu ve maneviyat anlamında ecri çok yüksek bir makamı temsil ediyorsunuz. Allah utandırmasın. Bizler Malatyalı bir hemşehrileriniz olarak hizmetlerinize, sağlığınıza duacıyız..Değerli Bakanım elbetteki yaptığınız tüm işler çok önemli , ama bir sorunumuz var ki , tüm Malatyalıların kronikleşmiş kayısının sağlam bir zemine oturtulamaması durumu. konu ile ilgili çalışmalarınızı dikkatle izliyoruz. millet vekilimiz Nurettin Yaşar beyin çalışmalarını takip ettiğinizi izliyoruz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Bu kayısı konusu hakkında tüm paydaşların fikirleri,düşünceleri, projeleri çeşitli toplantılar çalış taylar düzenlenerek kimin eteğinde ne varsa taşlar ortaya dökülmeli, bunun sonucuna göre konun çözümü için sorumlular tespit edildiğinde , hiç kimse hiç bir yetkiliyi ,konu hakkında rahatsız edemeyecek. sorumlu tutamayacaktır. çünkü, sorunu çözecek ekip ,tüm açılığı ile tespit edilip. konunun çözümü , takibi ve denetimi hususunu yürütecek sorumluyu, ekibi tüm üretici öğrenecek .olumlu veya olumsuz durumlarda bu ekibi muhatap alacak. kimin ne yaptığını herkes görecek.. haklı olarak bu nasıl olacak diye sorulacaktır. cevap ,toplantılar sonucunda ortaya çıkacaktır. hangi kurum, şahıs şirket kim bu işi normal bir zemine oturtursa, inanın bu üretici onlara duasını, saygısını ve gerekli desteğini hiç bir zaman esirgemeyecektir. Allah birliğimizi, kardeşliğimizi, mutluluğumuzu daim kılsın inşallah