“Ahmet Hoca 2. Üniversiteye Ağabeylik Yapacak”

Bakan Tüfenkci, Rektör Kızılay ile TÖTM Başhekimini kabul etti, üniversite ve TÖTM’yle ilgili açıklamalarda bulundu.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakil Hastanesi’nde kadro eksikliği sebebiyle tam kapasiteyle hizmet verilemediğini belirterek, “Bölgemiz için çok önemli olan bu hastanemizin sorunlarını çözmek için çalışıyoruz.” dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nin 124 milyon liralık borcu ve üniversitenin durumuyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Tüfenkci, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nin daha iyi bir duruma gelmesi için azami gayret gösterdiklerini belirterek, “Şu anda hastanemizin hali hazırda bazı sıkıntıları var. En önemli sorunu ise vadesi geçmiş borcunun bulunmasıdır. Ayrıca Karaciğer Hastanesinin kadro eksikliğidir. Bilindiği gibi çok güzel bir hastane inşa edildi. Ancak kadro eksikliği sebebiyle tam kapasiteyle hizmet veremiyor. Hali hazırda 130 yatağı boş durumda. Bölgemiz için çok önemli olan bu hastanemizin sorunlarını çözmek için çalışıyoruz” ifadelerinde bulundu.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ile ve Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Hakan Parlakpınar’ın geçtiğimiz günlerde kendisini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aktardıklarını belirten Tüfenkci, “Rektör ile Başhekim, YÖK’teki bir toplantı için Ankara’ya gelmişlerdi. Gelmişken bizi de ziyaret ederek hastane ve üniversiteyle son durumu ile ilgili bilgi verdi. Hastanenin borç batağında olduğunu belirterek bizden yardım talebinde bulundu. Karaciğer Hastanesi’nin de kadroya ihtiyacı olduğunu ifade ettiler. Biz de hem kadro meselesiyle ilgili hem de borçla ilgili başta Maliye Bakanı olmak üzere gerekli görüşmeleri yapacağımız belirttik. Ayrıca SGK’da da hastanelerin durumunun gözden geçirildiğini, İnönü Üniversitesi için de can suyu olabilecek bir şekilde maliyeden alabileceğimiz bir destek için çalışacağımızı anlattık. İnanıyorum ki, üniversite ve hastane yönetimi bu zor durumlardan kurtulacaktır. İyi niyetle çalışacaklardır. Biz de elimizden geldiğince kendilerine yardımcı olacağız” diye konuştu.

İnönü Üniversitesi’nin geride kalan rektörlük seçimleri ile ilgili de görüşlerini dile getiren Bakan Tüfenkci, seçimlerin demokratik bir ortamda geçtiğini aktardı. Tüfenkci, “Biz de özellikle müdahil olmak istemedik. Üniversitemizin mensupları kendilerini idare edecek kadroyu seçmeleri için objektif olmak istedik. Neticede de Ahmet Kızılay hocamız seçilerek, kendi ekibini oluşturdu. Hakan Parlakpınar hocamız da kendini kanıtlamış bir hocamızdır. Yeni yönetimin, yeni bir heyecan ve şevkle üniversitemizi daha ileri götüreceğine inanıyorum. Ahmet Kızılay hocamız, dürüst, düzgün, iyi niyetli ve çalışkan bir hocamız. Hedefleri olan bir hocamız. İnönü Üniversitesini daha ileriye taşıyacaktır. Üniversitemiz, şehrimizle bütünleştirecektir. Ahmet Kızılay hocamız, inşallah kuracağımız ikinci üniversiteye de ağabeylik yapacaktır” şeklinde konuştu.

iha