Vagon Onarım Bir Kez Daha İhaleye Çıktı, Ama.!

Kızılay’a devredilmesi için protokol yapılan Vagon Onarım Fabrikası (VOF) arsaları Özelleştirme İdaresi tarafından bir kez daha satışa çıkarıldı. Fabrikanın 500 dönüm arazisinin üzerindeki binalarla birlikte Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Resmi Gazete’nin Cuma günkü sayısında yayımlandı. Ancak bu kez ihale şartnamesinde, fabrika ve arazisine talip olan Türk Kızılayı’nın da ihaleye katılmasına olanak tanıyan maddelerin yeralması dikkat çekti.

Vagon Onarım Fabrikası amacıyla inşa edilen ve daha sonra mülkiyeti Sümer Holding A.Ş.’ye devredilen Yeşilyurt İlçesi Kuyulu köyü sınırları içindeki yaklaşık 500 dönümlük 5 parsel bir bütün halinde satılacak. Yürürlükteki imar planında sanayi ve depolama alanı olarak görülen parseller için son teklif verme süresi 30 Nisan mesai saati bitimi olarak belirlendi.

Türk Kızılayı’nın prefabrik afet konutları üretmek üzere talip olduğu bildirilen Vagon Onarım Fabrikası’nın satışa çıkarılmasının ardından, Kızılay’ın da talipliler arasında olacağı, ihalenin devirle ilgili bir prosedürü yerine getirmeye yönelik olduğu öne sürülüyor.

İhale şartnamesinde, ‘dernek’ statüsünde olan Türk Kızılayı’nın da ihaleye girebilmesine olanak tanıyan şu maddelerin yer alması dikkat çekti:

“1-İhale, kapalı zarf içerisinde yatırım, üretim ve istihdam taahhütlerini de kapsayacak şekilde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle, 4046 sayılı Kanun’un 18/C-c maddesinde belirtilen “Belirli İstekliler Arasında İhale” usulü ile gerçekleştirilecektir.

2 – İhaleye, Dernek ve Vakıflar (kuruluş belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine / ticari şirket sahibi olabileceklerine dair hüküm bulunması kaydıyla), gerçek ve tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları (OGG) katılabilir. Yatırım fonları ise OGG’de üye olarak yer alabilirler…”

Güler HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com