“İnsanın Aklı Almıyor Sayın Valim!.”

Çöşnük Kavşağı’nda 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kaza Trafik Haftası açılışında ESOB Başkanı tarafından “eğitimsizlik” eleştirisiyle gündeme getirildi.

Malatya’da geçtiğimiz Cumartesi günü bir kamyonun kırmızı ışıkta durmayarak kavşakta yeşil ışıkta geçmekte olan bir otomobile çarparak refüje sürüklemesi sonucu 1 kişinin ölmesi, 2 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan kaza Trafik Haftası’nda gündeme getirilen konu oldu.

TRAFİK HAFTASINDA O KAZA KONUŞULDU

Feci kaza dün başlayan Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla düzenlenen törende de gündeme geldi. Törende konuşan aynı zamanda Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası başkanı da olan Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, “Dün kavşakta olan kazaya baktığınız zaman; insanın aklı duruyor sayın valim. TIR arabayı önüne almış, ezer gibi değil, hamur gibi yoğurmuş. Kavşakta geçtiğini bilmiyor. Nasıl yaklaşacak, nasıl dönecek onları dahi öğretmeden ehliyet veriyoruz.” dedi.

Vali Mustafa Toprak ise, “Şüphesiz ki trafik ve trafik akışı mutlaka kurallara uymayı gerektiriyor. Kurallara uyduğumuz sürece her hangi bir olumsuzlukta yaşamayız. Biraz önce değerli başkanımızın büyük bir hızla kavşağa giren bir TIR’ın otomobili çok kötü bir şekilde ezdiğini ifade ediyor. Eğer ki o TIR’ı süren sürücü ya da otomobil sürücüsü kusur kimde ve nasıl olduğuna girmek istemiyorum; ama trafik kurallarına karşılıklı olarak uysa idik, bir bilinç içerisinde, eğitim içerisinde bunlara riayet etse idik, o üzüntülü hadise olmayacaktı, ölüm hadisesi olmayacaktı.” şeklinde konuştu.

KIRMIZI IŞIKTA DURMAMIŞTI…

Kaza, 6 Mayıs Cumartesi günü saat 08.00 sıralarında Çöşnük Kavşağı’nda meydana gelmişti. İddiaya göre; Ankara istikametinden Elazığ istikametine doğru seyreden Seyfettin Bulut idaresindeki 42 CCG 22 plakalı kamyon, Çöşnük Kavşağında kırmızı ışık ihlali yaparak, Abdullah Ercan idaresindeki 44 AN 417 plakalı otomobil ile yeşil ışıkta Turgut Özal Caddesi’nden Çöşnük Kavşağına geçmek isteyen Abdülkadir Öztürk yönetimindeki 34 HR 8502 plakalı otomobile çarpmıştı. Kamyon, Abdülkadir Öztürk’ün içerisinde olduğu otomobili sürükleyip orta refüje çıkartırken, sürücü Öztürk araç içerisinde sıkışmış ve ağır yaralı olarak Turgut Özal tıp Merkezi’ne kaldırılan 28 yaşındaki araç sürücüsü Abdülkadir Öztürk hayatını kaybetmişti. Kazada otomobilde bulunan Abdullah ve Didem Ercan’da yaralanmış ve tedavi altına alınmışlardı.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

Keskin’in konuşmasında belirttiği Çöşnük Kavşağı’ndaki kaza

ESOB Başkanı Şevket Keskin

Vali Mustafa Toprak