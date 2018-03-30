“İnsanlar, Eğitim Emekçileri Kategorize Ediliyor”

Eğitim-Sen Malatya Şubesi tarafından , Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan performans sistemine karşı eğitimcilerden toplanan imzalar Bakanlığa ulaştırılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edildi. Eğitim Sen Yürütme Kurulu üyeleri performans sistemine karşı olduklarını içeren dilekçe ve imzaları İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim etmeden önce, basın açıklaması yaptılar.

Basın açıklamasını yapan Eğitim-Sen Malatya Şube Başkanı Tarık Kaya, sendika olarak eğitim çalışanlarının her geçen gün zamlar karşısında yaşadığı ekonomik sıkıntılarının ortadan kaldırılması, insanca yaşayacak ücret talebine yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü, bunun yanı sıra eğitimde yaşanan sıkıntıların çözümüne yönelik olarak ta öğrenci velileriyle de bunları paylaştıklarını belirterek, “Özellikle şunu söylemek isteriz. Ortaöğretime geçişte sınav olmayacak yaklaşımını ortaya koyan Milli Eğitim Bakanı daha sonra sınavı ne hale getirdiğini hep beraber görüyoruz. Nitelikli ve niteliksiz okul ayrımı üzerinden insanlar, eğitim emekçileri kategorize ediliyor. Bununla beraber eğitimde birçok sorun yaşanmakla beraber performansla ilgili son dönemde ulusal istihdam strateji belgesi üzerinde ciddi anlamda mesleğimizi zora sokacak kampanyalar yürütmekte bakanlık. Biz buna karşı Eğitim- Sen olarak 81 ilde, bütün ilçelerde bir kampanya başlattık. Malatya’da topladığımız imaları il milli eğitim müdürlüğüne bakan beye ulaştırmak üzere teslim edeceğiz.” dedi.

Kaya açıklamasında daha sonra şunları belirtti:

“Biz niye bu performans sistemine karşı çıkıyoruz.. Bu dilekçemizde neler buluyor. Özellikle bu yönetmenliğin öğretmenlerin mesleki yeterlikleri geliştirmeye katkı sunmadığını, iş barışını bozduğunu, mesleki dayanışmayı zayıflattığını okullarda öğretmenlik mesleğinin toplumsal rolü ve değerini düşürdüğü biz bu performans sistemine karı çıkıyoruz. Sağlıkta uygulanan performans sisteminin bugün sağlık sistemi üzerinde yaptığı yıkımları hep beraber görüyoruz. Bununla ilgili yürüttüğümüz imza kampanyasında toplanan imzaları Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edeceğiz. İnanıyorum ki bütün eğitim emekçilerin hangi sendikanın üyesi olursa olsun, isterse sendika üyesi olması, bu performans sistemine karşı çıkacaklarına inanıyoruz. Aldığımız imzalar da bunun kanıtıdır.”

Güler HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com