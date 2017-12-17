Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) tarafından ‘Hoş Geldin Şampiyon ve İnsanlar Yaşarken de Anılmalıdır” ödül töreni düzenlendi.

Eski Malatya’da Kervansaray’da düzenlenen ödül törenine; Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, TÜRFAD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, Malatyaspor’un efsane futbolcuları, Malatya sporunun emektarları katıldı.

Ödül töreninde konuşan TÜRFAD Malatya Şube Başkanı Mahmut Cücemen, “TÜRFAD, futbol ağırlıklı ortamda spora hizmeti geçmiş ve geçmekte olan değerleri de harmanlayarak buluşturan çok anlamlı bir saygı, dayanışma ve vefa örneğini Malatya gündemine taşımıştır. Bu tip anlamlı organizasyonlarda kişi, kamu kurum ve kuruluşlarının desteğini almada kişilerin sahip oldukları sevgi ve saygının etki ve faydası inkar edilemez” dedi.

TÜRFAD Genel Merkezi Genel Sekreteri Hüsamettin Çelik, “Sporun amacı dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin insanları birbirine yaklaştırıp, onları bir samimiyet ve dostluk çerçevesi içerisinde sıhhatli şekilde yaşamalarını sağlamaktır” diye konuştu.

TÜRFAD Genel Merkezi Yönetim Kurulu Asbaşkanı Ertuğrul Dilek, TÜRFAD olarak Malatya sporuna emeği geçenlere ödül vermenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise sporun sevgi, barış, yaklaştırma, kaynaştırma, bütünleştirme ve birleştirmenin temel unsuru olduğunu belirtti.

Gürkan, Malatyaspor’un ortak paydaları olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Bu birliktelikleri, güzellikleri bize yaşatan insanları zamanı geçince tarihin derinliğine bırakıyoruz, hiçbir şekilde hatırlamıyoruz, anmıyoruz, onlarla ilgili bazen küçük toplantılarda kısa bir anısı varsa da yakın arkadaşları yad ediyor. Oysa toplumu şereflendirmiş, toplumla bütünleştirmiş, toplumda milli hassasiyetleri ve milli değerleri ortaya çıkartmış bu kişileri her zaman hatırlamamız gerekir.”

Ödül töreninde spora katkılarından dolayı CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’ya plaket verildi.

Sportif faaliyetler noktasında yatırım yaparak, hizmetlerde bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a da plaket takdiminde bulunuldu. Spora katkılarından dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a da plaket takdim edildi.

TÜRFAD Malatya Şubesi kurucu heyetinde yer alan Osman Gökhan, işadamı Ahmet Cücemen’de düzenlenen etkinlikte plaket aldı.

Malatya 1. Amatör Kümede mücadele eden efsane Malatyaspor’un kaptanlığını ve teknik direktörlüğünü yapan Hayati Palancı, Malatyaspor’un efsanevi kadrosunda yer alan Mustafa Taşar, Türk futbolunun duayen hakemlerinden Ertuğrul Dilek’e de plaket takdim edildi.

TÜRFAD’ın gecesinde eski hakem ve gözlemciler Halil Aslan, Cengiz İnci, Fazıl Tura ve Dursun Cumali Sucu’ya da plaket verildi.

Malatya ve Türk futboluna teknik direktör düzeyinde emekleri olan Celal Coşkun, Sıtkı Derme ve Özkan Akbulut ile Malatyaspor’un efsane futbolcularından Selahattin Yapa ve Feyyaz Bursalı’ya da plaket takdim edildi.

Ödül töreninde Evkur Yeni Malatyaspor kulübü başkanı Adil Gevrek’e de plaket verildi. Plaketi, TÜRFAD Genel Merkezi Yönetim Kurulu Asbaşkanı Ertuğrul Dilek ile TÜRFAD Malatya Şube Başkanı Mahmut Cücemen verdi.

Ödül sonrası konuşan Gevrek, TÜRFAD’a teşekkür ederek, “Çok onur ve gurur duydum. Futbolla iç içe olmak, futbolla yaşamak çok güzel” dedi.

Gevrek, Malatya’nın geçmişinden bugüne futbolu seven bir şehir olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Geçmişte büyük başarılara imza atan bir Malatyaspor vardı ama maalesef sıkıntılardan dolayı çok zor durumlara düştü. Yeni Malatyaspor kuruldu, şimdi Evkur Yeni Malatyaspor oldu ve Süper Lig’e çıktık. Tabi Süper Lig bizim için çok önemli ve burada da kalıcı olmak istiyoruz. Bu şehir Süper Ligi hak ediyor. İnşallah bütün taraftarlar ve Malatya camiasıyla birlikte inşallah Süper Lig’de de hak ettiğimiz yerde olacağız. Süper Lig’de Doğu ve Güneydoğu Anadolu’yu temsil eden tek takımız. Bu anlamda hem Malatya hem de bölgeyi temsil ediyoruz. Futbol taraftarlarla güzel, Türkiye’de de seyirci ortalamasında sekizinci sıradayız. Malatya’nın futbola ne kadar aşık olduğunun ve sevdiğinin bir göstergesidir. İnşallah yapılan yeni stadımızla beraber bunan sonra dolu statta oynarız. 2.Lig’de gittiğimiz deplasmanlarda birçok boş statta oynadık. Hala da Süper Lig’de olup, statlarında taraftar olmayan takımlar var. Taraftarı olan Anadolu takımlarının Süper Lig’de olmasını arzu ediyoruz. Malatyaspor’un Süper Lig’de olmayı da hak ettiğini düşünüyorum. Bu taraftarıyla, camiasıyla inşallah hep birlikte Süper Lig’de kalıcı olur, hem Malatya hem de bölgeyi temsil ederiz.”

Gecede, eski Malatya Futbol İl Temsilcisi Demir Öz, Malatyaspor’un emektar amigoları Yusuf Mor ve Ramazan Güngül, basın emekçileri Yusuf Uğrar ile Fatih Avcı, Yeşilyurt Belediyespor kulüp personeli Ahmet Çatar, emektar saha komiseri Şahap Kılıç, Malatya Bayanlar Spor Kulübü, spora katkılarından dolayı işadamı Fatih Ilıcak ve gecenin düzenlenmesinden büyük emeği olan TÜRFAD Malatya Şube Başkanı Mahmut Cücemen’e plaket verildi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

Malatyaspor’un efsanelerinden Feyyaz Bursalı ve Selahattin Yapa

Ertuğrul Dilek ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan

Ertuğrul Dilek ve Özkan Akbulut

Cengiz İnci, Dursun Cumali Sucu, Mahmut Cücemen ve Halil Aslan

Mahmut Cücemen, Selahattin Yapa

Mahmut Cücemen ve Feyyaz Bursalı

Cücemen, Adil Gevrek ve Ertuğrul Dilek

Amigo Ramazan (Güngül) ve Amigo Yusuf (Mor)