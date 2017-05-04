İntihar Eden Asker Toprağa Verildi
Şırnak’ın Silopi ilçesinde vatani görevini yaptığı sırada intihar eden Sıhhiye Onbaşı Mehmet Yiğit, Malatya’da askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Şırnak’ta terhisine 3 ay kala intihar eden Sıhhiye Onbaşı Mehmet Yiğit (21) için Yeşilyurt ilçesine bağlı Konak Mahallesi’nde askeri cenaze töreni düzenlendi.
Konak meydanda öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazına Yeşilyurt Kaymakam vekili Battalgazi Kaymakamı Vedat Yılmaz, MHP İl Başkanı Ömer Faruk Kalı ve ilçe yönetimi, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emrah Yılan, vatandaşlar ve Yiğit’in yakınları katıldı.
Konak merkez Büyük Camii İmamı Teyfik Aslanargun tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Onbaşı Mehmet Yiğit’in Türk bayrağına sarılı tabutu askeri manga eşliğinde mahalle mezarlığında defnedildi.
iha