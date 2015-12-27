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Malatya Haber -

İntihar Etti

İntihar Etti
  • 27.12.2015
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Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde bir kişi tabancayla intihar etti. 
 
Edinilen bilgiye göre, olay, Yeşilyurt ilçesi Taftacık mevkiinde meydana geldi. Bülent K., tabanca ile göğsüne ateş ederek intihar etti. Bülent K. olay yerinde hayatını kaybederken, ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürlüyor.

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