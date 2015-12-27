İntihar Etti
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde bir kişi tabancayla intihar etti.
Edinilen bilgiye göre, olay, Yeşilyurt ilçesi Taftacık mevkiinde meydana geldi. Bülent K., tabanca ile göğsüne ateş ederek intihar etti. Bülent K. olay yerinde hayatını kaybederken, ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürlüyor.
Yorumlar
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."