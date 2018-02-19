İntihar Girişiminde Bulundu, Komada

Malatya’da 16 yaşındaki genç babasına ait ruhsatlı tabanca ile intihara teşebbüs etti.

Olay, Yeşilyurt’un Bostanbaşı mahallesinde yaşandı. Esnaf olan babasına ait ruhsatlı tabancayı evde saklandığı yerden alan 16 yaşındaki S.A. (16) adlı çocuk, tabanca ile başına ateş etti.

Ailesi tarafından durumun fark edilmesi üzerine olay yerine gelen ambulans ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan S.A., buradaki ilk müdahalenin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi’ne sevk edildi.

Hayati tehlikesi bulunan S.A., yoğun bakımda tutuluyor.

Başlatılan soruşturma sürüyor.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com