İntihar Girişiminde Yaralanan Çocuk Öldü

Babasına ait tabanca ile başına ateş ederek intihara teşebbüs eden 16 yaşındaki çocuk, ağır yaralı olarak tedavi gördüğü hastanede 4 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 19 Şubat Pazartesi günü Yeşilyurt’un Bostanbaşı Mahallesinde yaşandı. Esnaf olan babasına ait ruhsatlı tabancayı evde saklandığı yerden alan 16 yaşındaki Sefa A. (16), tabanca ile başına ateş etmişti.

Ailesi tarafından durumun fark edilmesi üzerine olay yerine gelen ambulans ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Sefa A., ardından Turgut Özal Tıp Merkezi’ne sevk edilmişti.

Turgut Özal Tıp Merkezi’nde yoğun bakımda 5 gün süren müdahaleye rağmen Sefa A. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze, Malatya Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Başlatılan soruşturma sürüyor.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com