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Malatya Haber -

İntihar Girişiminde Yaralanan Çocuk Öldü

İntihar Girişiminde Yaralanan Çocuk Öldü
  • 23.02.2018
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Babasına ait tabanca ile başına ateş ederek intihara teşebbüs eden 16 yaşındaki çocuk, ağır yaralı olarak tedavi gördüğü hastanede 4 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 19 Şubat Pazartesi günü Yeşilyurt’un Bostanbaşı Mahallesinde yaşandı. Esnaf olan babasına ait ruhsatlı tabancayı evde saklandığı yerden alan 16 yaşındaki Sefa A. (16),  tabanca ile başına ateş etmişti.

Ailesi tarafından durumun fark edilmesi üzerine olay yerine gelen ambulans ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Sefa A., ardından Turgut Özal Tıp Merkezi’ne sevk edilmişti.

Turgut Özal Tıp Merkezi’nde yoğun bakımda 5 gün süren müdahaleye rağmen Sefa A. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze, Malatya Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Başlatılan soruşturma sürüyor.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

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Yorumlar
  1. Japonisteo.s dedi ki:
    2 Mart 2018, 19:43

    Allah rahmet eylesin kardesim cok uzuldum -,-

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  2. Ahmet dedi ki:
    24 Şubat 2018, 15:37

    Başımız sağolsun

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  3. Hakkı dedi ki:
    24 Şubat 2018, 07:58

    Rabbim rahmet eylesin

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  4. AHMET VAROL dedi ki:
    24 Şubat 2018, 03:14

    ALLAH RAHMET EYLESİN RABBIM AILESINE SABIRLAR VERSIN KALP KIRGINLIĞI OLANLAR ÖLÜM VAR

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  5. Ertürk dedi ki:
    24 Şubat 2018, 01:49

    Olay intihar değil bilmeden haner yapmayın lütfen insanların acılarını katlamayın kaza sonucu olan bir olaydır Rabbim kardeşimize rahmet etsin ailesine sabırlar versin inşallah

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  6. Berke YELESBAĞÇE dedi ki:
    23 Şubat 2018, 22:58

    MEKANIN CENNET OLSUN KARDEŞİM . SENİ SEVİYORUZ.

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  7. Bülent Yaşar dedi ki:
    23 Şubat 2018, 20:19

    Allah rahmet eylesin

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