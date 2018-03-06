İP Yönetimi Doğanşehir’de

İyi Parti (İP) Malatya İl Başkanı Ömer Sezai Altaş ve yönetim kurulu üyeleri, Doğanşehir ilçesinde ziyaretlerde bulundular, vatandaşlarla görüştüler.

Konuya ilişkin olarak İP’den şu bilgi verildi:

“İYİ parti Malatya İl Başkanı Ömer Sezai Altaş ve yönetim kurulu üyeleri,Doğanşehir ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundular. İyi Parti Doğanşehir ilçe Başkanı Cemal Güler ile birlikte Kaymakam ve Doğanşehir Belediye Başkanını ziyaret eden heyet, daha sonra esnaf gezisi yaptı. Doğanşehirliler tarafından büyük bir ilgi ile karşılanan heyete, vatandaşlar da yaşadıkları sorun ve sıkıntılarını anlattılar.

İYİ Parti Malatya İl Başkanı Ömer Sezai Altaş, İYİ Partinin,halkın isteği doğrultusunda kurulduğunu, sorun ve sıkıntıların çözümü noktasında her türlü gayreti göstereceğini söyledi. Altaş, ‘Doğanşehir’de gördüğümüz ilgi ve alaka partimizin, çok kısa sürede, vatandaşlarımızın yüreğine dokunduğunu göstermektedir. Bütün Doğanşehir’lilere bize gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı çok teşekkür ediyorum. Ayrıca, teşkilatımızın yeni kurulmuş olmasına rağmen, ilçe başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimizin çok başarılı çalışmalar gerçekleştirdiklerini görmekten de ayrıca mutlu oldum. Başkanımız Cemal Güler ve yönetim kuruluna teşekkürlerimi sunuyorum.’ dedi.”

İYİ Parti İl Yönetimi Çarşamba günü de Hekimhan ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelecek.

Bülten- malatyahaber.com