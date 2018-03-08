İP’den Kadınlar Günü Etkinliği

İyi Parti (İP) Malatya İl Başkanlığı tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Partiden, etkinliğe ilişkin yayınlanan basın bülteni şöyle:

“8 Mart Dünya kadınlar günü nedeniyle, İYİ Parti Malatya İl Başkanlığı tarafından da,bir takım etkinlikler düzenlendi.

İlk olarak, partinin gençlik kolları üyeleri tarafından, kadınlara karanfil dağıtılarak, 8 Mart dünya kadınlar günü kutlandı. Karanfil dağıtımının ardından, parti il başkanlığı toplantı salonunda, kadın haklarını içeren bir gösterim izlendi. Daha sonra, parti binasında, İl Yönetim Kurulu üyesi Eğitimci, Gülten Turfanda, bir konuşma yaparak, Türkiye’de kadınların karşılaştığı sorun ve sıkıntıları anlattı. Turfanda, yaptığı konuşmada, ”Sözlerime ‘Bu güzel günde’diye başlamak isterdim ama, çok zor ve acılı günlerden geçiyoruz. İçte ve dışta, terör mücadelesi verdiğimiz bu karanlık günlerin, biran önce son bulmasını istiyoruz. Acılarıyla yüreklerimizi kavuranşehitlerimize Allah’dan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Atatürk sayesinde fazla mücadele etmeden kazandığımız bu hakları layıkı ile kullanmayı, ithal bağnaz töreler zorlaştırsa da, genç cumhuriyetin kurulmasında ve gelişmesinde kadının emeği ve payı büyüktür. Bugüne geldiğimizde ise ne yazık ki, kadınların bazı vahim durumlarla karşı karşıya kaldığını üzelerek görmekteyiz. Bir takım türedi meczuplar, kendilerine bilim adama ünvanı verilmiş cahiliye dönemi kalıntısı bazı adamlar, bunların söylemlerinden cesaret bulan sapıklar, kadınları tekrar kafes arkasına, dört duvar arasına hapsetmeye yönelik politikalar, ahlak diye sunulan ahlaksızlıklar, cehalatten medet umanlar, cahilleştirilmeye çalışılan kadınlar…

Ve yine diyoruz ki;biz varız. Bu toplumun yarısıyız. İsteseniz de, istemezseniz de her yerde olacağız ve haklarımızı soruna kadar kullanacağız. İnanıyoruz ve biliyoruz ki;kadınlarımızın hayata ve siyasete daha fazla katılmaları bu alanlara zerafet ve adalet getirecektir,” dedi

Yapılan diğer sunumların ardından, toplantıya katılan yaklaşık 300 kadına, çeşitli ikramlarda bulunuldu.”

Bülten- malatyahaber.com