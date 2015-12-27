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Malatya Haber -

İpotekli Ev Satışında İlk Sıra!.

İpotekli Ev Satışında İlk Sıra!.
  • 27.12.2015
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Malatya ipotekli konut satışında bölge illeri arasında ilk sırada yer alırken, 2014 yılının ilk 4 ayında Malatya’da ipotekli  satışı yapılan konut sayısı 749 olarak belirlendi. Malatya’da geçtiğimiz Nisan ayında 178 ipotekli konut satışı yapıldı.

NİSAN AYI BÖLGE İLLERİ DAĞILIMI

Nisan ayında ipotekli konut satışı adedi yüksekliği bakımından 178 konutla Malatya ilk sırada yer alırken, 113 konutla Elazığ ikinci, 104 konutla Erzurum üçüncü oldu. Nisan ayında Ağrı’da 15, Ardahan’da 3, Bingöl’de 5, Bitlis’te 13, Erzincan’da 29, Kars’ta 24, Muş ve Tunceli’de 5, Van’da 42, Iğdır’da 13 ipotekli konut satışı yapıldı.

2014’ün Ocak-Nisan dönemde Ağrı’da 75, Ardahan’da 13, Bingöl’de 9, Bitlis’te 51, Elazığ’da 469, Erzincan’da 131, Erzurum’da 433, Kars’ta 103, Malatya’da 749, Muş’ta 22, Tunceli’de 37, Van’da 142, Iğdır’da 72 ipotekli konut satışı bildirildi. Malatya yılın ilk 4 ayına göre de ipotekli konut satışında ilk sırada yer aldı. 

Bu arada, 2014’ün Ocak-Nisan ayları arasında Ağrı’da 357, Ardahan’da 47, Bingöl’de 104, Bitlis’te 222, Elazığ’da 2 bin 512, Erzincan’da 676, Erzurum’da bin 856, Hakkari’de 97, Kars’ta 357, Malatya’da 3 bin 16, Muş’ta 146, Tunceli’de 209, Van’da 812, Iğdır’da 231 konut satışı gerçekleşti. 

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