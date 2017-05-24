İpte Nefes Kesen Gösteri

Geçtiğimiz günlerde Akçadağ İlçesi’nde düzenlenen Levent Vadisi Doğa Sporları Festivali’nde Dünya Slackline rekorunu kıran İsviçreli Dağcı Samuel Volery, bu kez de metrelerce yükseklikte ip üzerinde amuda kalkarak 10 saniyeden fazla kaldı.

Bu yıl 18-21 Mayıs tarihlerinde Malatya’nın Akçadağ İlçesi’ne bağlı Levent Vadisi’nde düzenlenen doğa sporları festivalinde birçok etkinlik düzenlendi. Birçok yabancı ülkeden katılan sporcuların aktiviteleri ile renkli görüntülere sahne olan festivalde İsviçreli dağcı Samuel Volery, Dünya Slackline rekorunu kırmıştı.

Festivalin son gününde yine yerden metrelerce yüksekte ip üzerinde yürüyen İsviçreli sporcu bu kez de farklı bir rekor denemesi gerçekleştirdi. İlk kez 10 saniyeden daha uzun süre ip üzerinde amuda kalkarak duran Volery’nin gösterisi nefesleri kesti. Sosyal medya hesabından durumu paylaşan Volery, “İlk kez 10 saniyeden daha uzun süre yüksek hattaki duruş pozisyonunda tutmayı başardım. Sabırsızlıkla diğer denemeleri bekliyorum” ifadelerine yer verdi.

Kentin tanıtımına büyük katkı sağlayan Levent Vadisi’nde gerçekleştirilen doğa sporları festivalinde ayrıca kaya tırmanışı, MTB bisiklet yarışı, Beydağı yürüyüşü, yamaç paraşütü, endüstriyel dağcılık dallarında da çeşitli etkinlikler düzenlendi.

iha