Irak, DEAŞ’a Karşı Zafer İlan Etti

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, tüm ülke topraklarının terör örgütü DEAŞ’tan kurtarıldığını belirterek, örgüte karşı zafer elde edildiğini açıkladı.

İbadi, devlet televizyonu aracılığıyla yaptığı konuşmada, “Irak toprakları DEAŞ’tan tamamen kurtarıldı. Gasbedilen tüm köy ve kasabalar geri alındı. Zafer rüyamız gerçek oldu ve DEAŞ’a karşı zafer elde ettik. Ülkenin en uzak sınır noktasına kadar her yerine Irak bayrağını astık. Elinizle gerçekleşen bu zaferden dolayı sizi kutluyorum.” açıklamasını yaptı.

“Allah’ın lütfu, halkımızın birliği, yaralılarımız ve şehitlerimizin çabasıyla zaferi kazandık.” diyen İbadi, Irak halkına hitaben, “Birliğinizi muhafaza edin, yeni bir aydınlık geleceğe başlayın.” ifadelerini kullandı.

DEAŞ’a karşı elde edilen başarının bölünme eşiğinde olan Irak’ın birliğini koruduğunu vurgulayan İbadi, DEAŞ’a karşı mücadelede kendilerine destek veren Şiilerin dini mercii Ali es-Sistani, ordu, polis, Haşdi Şabi ve yerel güçlere de teşekkür etti.

İbadi, DEAŞ’la savaşın sona ermesinden sonraki sürecin yolsuzlukla mücadele olacağının altını çizerek, “Yolsuzlukla mücadele, kurtarma operasyonlarının uzantısı olacak ve yolsuzluk yapanların Irak’ta yeri olmayacak.” diye konuştu.

Irak Başbakanlığı, ülkenin DEAŞ’tan kurtarılmasından dolayı ülke genelinde bir günlük tatil ilan etti.

Bağdat, AA