”Irak’taki Türkmen Bütünlüğü Desteklenmeli..”

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Malatya Şube Başkanı Ali Ekber Tunçdemir, Büyük Ortadoğu Projesi ile Türkiye’nin de tehdit altında olduğunu savundu ve Irak’taki Türkmen örgütlerinin de büyük bir saldırının dış cephelerinden biri olduğunu öne sürdü.

Tunçdemir, yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

“Türkiye Cumhuriyeti AB-ABD koalisyonunun genel tehdidi altındadır.Komşularımızla ilişkilerde bile bu tehdit ve yönlendirme çok belirgindir.Iraktaki Türkmen örgütleri de Irak gibi bir büyük saldırının dış cephelerinden birisidir.

Irakın toprak bütünlüğünü savunuyoruz..Irakın tüm doğal kaynakları Irak halkının tasarrufundadır.Irakta halk iradesini; işgal altında, kukla hükümetler senaryosuyla, gayri meşru bir yöntemle örselemek tarihsel bir suçtur.ABD ve İsrailce kotarılan Büyük Orta-Doğu Projesi yoluyla Türkiye Cumhuriyeti de tehdit altındadır.

Kerkük ve Musulda Türkmen ve Arap nüfus çoğunluktadır.1926 Antlaşmasına göre bu yörenin özel statüsü vardır.Nüfus yapısını değiştirmek,tapuları imha etmek ve petrolleri, Irakı bölme amacıyla gasbetmek şeklindeki uygulamaların merkezi Washington ve Brükseldir.

Iraktaki bütünlüğü ırksal ve mezhepsel ayrımlarla bozulması önlenmelidir.Türkmenlerin birliği yönündeki çabalara destek verilmelidir.

Türkiye,İran ve Suriye ve Irak Halkını da yanına alarak oluşturacakları işbirliği çok önemlidir.Filistin ve diğer Arap ülkeleriyle dostça dayanışmaya gidilmelidir.Ulusalcı bir dış politika. Türkiyenin bölge ülkelerini tehdit eden üs ve tesislerdeki yabancı işgale son verimlidir, KKTC in tanınmasını sağlayıp Avrasyanın; AB-ABD ve İsrail politikaları karşısında yeni bir ittifak yapısı oluşturmasını öngörmektir.

ADD, üstte belirtilen esaslar içerisinde Irak lı Türkmenlerin temsilcileriyle amaç birliği çalışmalarının yürütecektir.Türkiyede ki 530 şubemiz diğer Demokratik Kitle Örgütleri, Sendika ve Vakıfları birlikte söz ve eylem birliği yaparak konuyu gündemde tutacaktır.”